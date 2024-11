I negozi a tempo rianimano le vetrine 

Via Porcu si rianima con i temporary store. Ci volevano i negozi a tempo per rivitalizzare la via dello shopping e risollevare serrande che sono chiuse ormai da anni. E così ecco gli artigiani che con le loro creazioni hanno preso il posto di saracinesche abbassate e cartelli con su scritto “affittasi”.

I piccoli oggetti

Proprio all’angolo con via Cavour, in un piccolo negozio chiuso da anni, c’è adesso, almeno fino a Natale, Rita Xaxa e altri due artigiani con pinocchi e ceramiche. «La prima volta che abbiamo aperto un temporary store a Quartu in questo periodo era il 2018», dice Xaxa, «abbiamo sempre esposto anche a Casa Olla. Via Porcu era il salotto della città ed è brutto vedere che tanti negozi hanno chiuso. Per questo nel nostro piccolo cerchiamo anche noi di rianimare la strada: domenica scorsa eravamo gli unici aperti nel deserto. Io credo che se la gente trova le vetrine illuminate, se c’è accoglienza, sia invogliata a uscire».

Creatività e passione

Poco più avanti ritornano per il terzo anno anche i “Creativi in mostra”. Tra gli espositori c’è Roberta Vincis che si dice, «contenta di essere tornata». L’anno scorso, spiega, «abbiamo avuto un bel riscontro e speriamo di poter ripetere quest’anno. Non è vero che non c’è gente, noi abbiamo notato un grande movimento. Se le persone sanno che ci sono i negozi aperti, vengono volentieri». E poi c’è Sigismina Vacca con tanti oggetti della tradizione fatti interamente da lei, dai quadri agli orologi, dai cappelli ai presepi. «Io come artigiano giro la Sardegna e apro in posti diversi in ogni periodo dell’anno». A Quartu riserva una scadenza speciale. «Qui apro a Natale, ed è sempre andata benissimo. Ed è un peccato che ci siano tutti questi negozi chiusi: credo sia soprattutto una conseguenza degli affitti alle stelle».

