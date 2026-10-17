I nassargius e la scomparsa di un’arte antica 

C’era un tempo in cui il Flumendosa dava da vivere e a Ballao la pesca dell’anguilla era un’attività economica e sociale. I nassargius, antichi sbarramenti realizzati nell’alveo con pietre, pali, canne e fascine, convogliavano acqua e pesci verso le nassas: per utilizzarli servivano esperienza e capacità di leggere il fiume, bisognava aspettare il momento in cui le anguille adulte iniziavano la discesa verso il mare.

La memoria

Di quel mondo oggi resta la memoria. Che in questi giorni è tornata a galla grazie alla proiezione del docufilm “Nassargius”, diretto da Gabriele Carrus (due versioni, una in sardo con sottotitoli in italiano e l’altra in italiano), testimonianza di quell’epoca fondamentale per la comunità. La pesca alimentava una microeconomia diffusa e aveva un peso concreto nella vita delle famiglie. Costruire bene un nassargiu era motivo d’orgoglio, mentre “sa notti de pischera” arrivava seguendo i tempi del fiume.

L’occasione

Il legame è stato protagonista della XVII Festa del Flumendosa iniziata giovedì scorso e che si chiuderà oggi con visite al Centro Dosa e a Funtana Coberta, laboratori degli antichi mestieri, escursioni in canoa, il pranzo comunitario con prodotti locali (tra cui anguille e pesci d’acqua dolce), la sfilata dei gruppi folk e delle maschere tradizionali, prima del finale in piazza.

Nel 1986

Nel documentario Chicco Frongia, che ha scritto e collaborato ad alcune parti del soggetto e dei testi, richiama un censimento del 1986 nel quale si attestava la presenza di una quarantina di nassargius nel solo tratto del Flumendosa di Ballao. Le pescate potevano essere consistenti: nelle testimonianze di Albino Prasciolu, Vincenzo Cappai, Giuseppe Congiu ed Enzo Cireddu si parla anche di 200 chili di anguille. Attorno al fiume ruotavano lavoro, scambi e un sapere tramandato tra generazioni.

Le testimonianze

Nel film, la cui lavorazione è durata 9 mesi, Frongia individua il declino alla fine degli anni Cinquanta, quando le grandi dighe modificarono il regime delle acque del Flumendosa e resero più difficile la migrazione dei pesci.

Anche il Centro di documentazione e studi sulle acque di Ballao ricorda come gli invasi abbiano alterato l’ecosistema fluviale, penalizzando piccola pesca e coltivazioni riparie. E negli anni Ottanta i danni alla pesca erano diventati irreversibili: mancata risalita dei muggini, riduzione di diverse specie e una «riduzione impressionante dell’anguilla».

Regione

Un problema arrivato sino al Consiglio regionale, che nell’aprile 2025 riguardo la vertenza Ballao-Flumendosa riconosce il ruolo delle opere idrauliche per l’approvvigionamento dell’Isola ma ne evidenzia anche gli effetti a valle. L’efficacia dei nassargius dipendeva dai ritmi del fiume e dalla migrazione dell’anguilla. Cambiando portata ed equilibrio del corso d’acqua, è venuto meno anche il sistema economico e sociale costruito attorno a quella pesca. Oggi, inoltre, la tecnica non è prevista dalle norme.

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