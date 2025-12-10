I musicisti del santuario di Lourdes per il concerto dell’Epifania 

L’organo della chiesa di Santa Maria Goretti a Sant’Antioco, acquistato per il Giubileo del 2000 e oggi al suo venticinquesimo anniversario, sarà protagonista di un evento musicale straordinario. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle 19 subito dopo la messa, la chiesa ospiterà un prestigioso concerto fuori programma delle festività natalizie, con la presenza di due musicisti d’eccezione: Isaia Ravelli, organista titolare del Santuario Internazionale di Lourdes, e il maestro Marcello Manfredi Bassi, trombettista e collaboratore del servizio musica del santuario di Notre Dame di Lourdes. In programma un affascinante repertorio per organo e tromba, con brani di Telemann, Monteverdi, Bach e altri autori che valorizzeranno le sonorità dello strumento giubilare. La presenza dei due maestri rappresenta un’occasione rara per il pubblico sardo. Si prevede infatti il tutto esaurito, proprio perché i due musicisti rappresentano un forte richiamo per gli appassionati della musica organistica, sacra e barocca. Un talento giovane e già affermato che promette un concerto di grande suggestione. Isaia Ravelli è il primo laico italiano ad essere stato nominato organista titolare del Santuario Internazionale di Lourdes. Laureato con 110 in Direzione di Coro e Composizione Corale al conservatorio Verdi di Milano, si diploma in Organo alla Accademia Internazionale di Musica Antica di Milano.

RIPRODUZIONE RISERVATA