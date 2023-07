I musicisti conquistano Verona 

Pabillonis si conferma fucina di musicisti in erba: dopo i rapper che pubblicano i loro brani su Youtube con un buon riscontro di pubblico, arrivano premi per alcuni studenti al concorso “Scuole in musica” di Verona. Un evento che ha coinvolto 12 mila ragazzi.

I pabillonesi che frequentano il liceo “Benedetto Croce” di Oristano, sezione musicale, facevano parte della spedizione composta da 80 studenti. L’esibizione è stata un successo per il liceo che ha raggiunto, con l’orchestra e il coro, due primi premi assoluti. Tra loro anche il pabillonese Matteo Atzori al clarinetto. Proprio lui, neodiplomato, è più che soddisfatto: «Partecipiamo al concorso ormai da tanti anni. Ed è ormai il 4° anno che riusciamo a vincere il titolo di migliore liceo musicale».

Ma anche gli studenti di Pabillonis che si sono esibiti da solisti hanno ottenuto risultati eccezionali nelle loro performance musicali. Paolo Meloni, anche lui fresco di diploma, ha vinto il primo premio nella categoria delle percussioni: «Una partecipazione significativa proprio perché, essendo l’ultimo anno in cui avrei potuto partecipare, avevo una grande voglia di conquistare il primo posto». Davide Pisanu della classe terza, ha vinto il primo premio nella categoria del piano: «Un’esperienza formativa che mi ha permesso di eseguire i due pezzi di fronte ad una giuria, una ottima palestra per affrontare la paura da palcoscenico». Inoltre, Jacopo Atzori, della classe seconda, ha ottenuto il primo premio assoluto per la sua esibizione alla chitarra: «È la prima partecipazione in presenza e spero di poter partecipare anche l’anno prossimo perché è stato molto formativo».

Giovanni G. Scanu

