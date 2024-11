I musei nazionali diventano “Amici dei bambini” 

I musei nazionali cittadini diventano “Amico delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. Il riconoscimento da parte di Unicef Italia sarà formalizzato oggi dalle 15 alla Cittadella di piazza Arsenale alla presenza di Manuela Puddu, responsabile dell’ufficio didattica, educazione e ricerca dei musei, e di Paolo Ligas, presidente del comitato provinciale per l’Unicef di Cagliari.

Il processo si è articolato in step condivisi per il conseguimento degli standard richiesti in termini di attenzione, offerte e servizi a misura di bambine, bambini e adolescenti. Si tratta della terza struttura museale in Italia a ricevere il riconoscimento, la prima della Sardegna.

Si conclude così un percorso importante, finalizzato a rispondere agli standard del programma Unicef dedicato a promuovere il rispetto dei diritti delle persone di minore età nei luoghi della cultura, con particolare attenzione alle più vulnerabili. «Il riconoscimento sancisce l’impegno dei Musei nazionali di Cagliari nel perseguire con costante attenzione e consapevolezza gli obiettivi del programma», si legge in una nota, «coniugandoli con la propria mission culturale, educativa e sociale».

