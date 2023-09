I musei Isre nel calendario della Dinamo 

In occasione della Notte bianca l’Isre estende l’apertura dei musei (quello del Costume, casa di Grazia Deledda, della Ceramica) fino alle ore 24 di oggi.

Spiega il presidente Stefano Lavra: «Lo scopo è promuovere i tre importanti musei cittadini favorendo la fruibilità a un prezzo popolare di soli 5 euro. Con un biglietto unico, cumulativo, sarà possibile visitare le eccellenze museali gestite dall’Istituto superiore regionale etnografico al fine di promuovere l’immenso patrimonio culturale sardo. Queste iniziative servono a rivitalizzare il tessuto socioculturale ed economico di Nuoro e crediamo che il valore identitario sia volano per lo sviluppo delle nostre comunità».

L’Isre - sottolinea Lavra - «è impegnato in un’importante campagna di promozione e valorizzazione. Quest’ultima settimana si è collaborato con la Dinamo Basket di Sassari, organizzando e predisponendo uno shooting fotografico al museo del Costume e a quello della Ceramica, per realizzare gli scatti che saranno presenti nel calendario della Dinamo Basket del 2024. Nei giorni scorsi abbiamo accolto alcuni giornalisti di importanti riviste specializzate per un press tour nei nostri musei. A conferma che la cultura si pone al centro dello sviluppo e della valorizzazione dei territori e delle comunità».

