I Musei in dialogo con la comunità 

«È una delle realtà più vive e fervide dell’intera penisola» e lo è, secondo Rita Soddu, direttrice regionale dell’agenzia del Demanio, per la capacità di costruire relazioni. I Musei nazionali di Cagliari, dacché sono diventati istituto autonomo del Ministero della Cultura nel 2019, non solo hanno moltiplicato i numeri degli ingressi, ma hanno saputo creare una sinergia con la città e le istituzioni del territorio del tutto insolita altrove.

Ieri sera, nel corso del consueto appuntamento dei Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati a Cagliari dai Musei Nazionali, Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, insieme con Soddu, hanno presentato il bilancio culturale, scientifico e sociale dell’istituzione cittadina.

Una pratica poco diffusa, e, tuttavia, hanno sottolineato il direttore dei Musei Nazionali e l’archeologa componente del consiglio di amministrazione, in linea con l’impostazione dell’intera gestione dell’ente, che ha fatto della condivisione e della trasparenza i suoi vessilli. Muscolino e Mongiu hanno illustrato i numeri conseguiti in poco meno di quattro anni di gestione. Con un saldo significativo realizzato a chiusura del 2023, per cui i biglietti staccati sono aumentati del 20 per cento rispetto all’anno precedente (con circa 77 mila visitatori), mentre l’incasso è stato maggiore del 30 per cento.

Un successo che è il frutto di numerose iniziative, alcune a costo zero, che hanno trasformato un luogo di conservazione in uno “spazio in dialogo con la contemporaneità e punto di riferimento dell’identità collettiva”. Poiché, come ha detto Mongiu, un bilancio inizia con la definizione della proprietà, è stata presentata la mappa della Cittadella dei Musei, i cui spazi sono condivisi dai Musei nazionali con Università di Cagliari e Demanio. Ai Musei nazionali appartengono il Museo Archeologico, la Pinacoteca, lo Spazio museale e la Torre di San Pancrazio, l’ex Regio Museo archeologico, Porta Cristina, il Palazzo delle Seziate e le cannoniere cinquecentesche, che corrono sotto il Museo Archeologico e la Pinacoteca, e sbucano negli spazi in uso alla Polizia di Stato. Infine, è stato acquisito e restaurato il Teatro dell’Arco, spazio teatrale di risonanza nazionale tra il 1983 e il 2002, allorché fu gestito dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo. Un altro prezioso recupero della memoria cittadina è il restauro della porta dell’ex regio Arsenale, disegnata dal conte Boyl, il cui slargo antistante è stato liberato dai parcheggi e protetto con dissuasori. «Tutto ciò non lo abbiamo fatto da soli» afferma Mongiu, «ma insieme con la comunità cittadina, perché manutenere la memoria è una responsabilità sociale collettiva».