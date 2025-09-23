I Musei Civici si mettono in vetrina per le scuole: pronto il nuovo catalogo dei laboratori didattici 

Con la riapertura dell’anno scolastico i Musei Civici organizzano una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa con i progetti legati al mondo dell’arte e alla scoperta dei musei cittadini. L’incontro, a cui sono invitati i dirigenti scolastici e i docenti di tutte le scuole cittadine si terrà domani dalle 16 nel Palazzo di Città del quartiere Castello.

Durante l’incontro verrà illustrato il catalogo dei laboratori didattici curati dagli storici dell’arte di Orientare Srl, con progetti pensati per le diverse fasce scolastiche e adattabili alle esigenze formative dei singoli istituti. Il catalogo è disponibile online sul sito dei Musei Civici.

