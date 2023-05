I musei civici per crescere si affidano agli influencer  

Ora anche i Musei civici di Cagliari, in collaborazione con Orientare, tentano la strada degli artisti e degli Influencer per provare a incrementare le visite alla Galleria Comunale d’Arte e al Museo d’Arte Siamese, allargandole a una fascia d’età più giovane e a nuovi mercati internazionali. Oggi è in programma il primo di nove mini-tour.

Il direttore della galleria Eike Schmidt replicò con i numeri: «Per i visitatori sotto i 25 anni si è registrata una crescita stabile tra fine giugno e la terza settimana di agosto, in particolare per la fascia 19-25. L'effetto che si potrebbe chiamare “Socrate-Ferragni” viene solidamente supportato dai numeri, che rivelano come non si sia trattato di fenomeni isolati o episodici, ma di uno sviluppo durevole e di ampio respiro, grazie a una strategia precisa e sistematica di avvicinamento rivolta ai giovani».

L’iniziativa fece molto discutere. «Davvero gli Uffizi hanno bisogno della Ferragni per promuovere l’arte?», fu uno dei commenti più gentili. La sacralità dell’arte non poteva essere intaccata da un simbolo della leggerezza.

In principio fu Chiara Ferragni agli Uffizi. Nell’estate del 2020 l’influencer da quasi 30 milioni di follower fu invitata a visitare il museo fiorentino e pochi giorni dopo i biglietti staccati all’ingresso aumentarono del 25%, con un effetto positivo anche a medio termine, soprattutto sui giovani, tanto che la galleria balzò tra i trend topic in tutti i social. Poco prima aveva fatto lo stesso la giovane tiktocker Martina Socrate.

In principio fu Chiara Ferragni agli Uffizi. Nell’estate del 2020 l’influencer da quasi 30 milioni di follower fu invitata a visitare il museo fiorentino e pochi giorni dopo i biglietti staccati all’ingresso aumentarono del 25%, con un effetto positivo anche a medio termine, soprattutto sui giovani, tanto che la galleria balzò tra i trend topic in tutti i social. Poco prima aveva fatto lo stesso la giovane tiktocker Martina Socrate.

L’iniziativa fece molto discutere. «Davvero gli Uffizi hanno bisogno della Ferragni per promuovere l’arte?», fu uno dei commenti più gentili. La sacralità dell’arte non poteva essere intaccata da un simbolo della leggerezza.

Il direttore della galleria Eike Schmidt replicò con i numeri: «Per i visitatori sotto i 25 anni si è registrata una crescita stabile tra fine giugno e la terza settimana di agosto, in particolare per la fascia 19-25. L'effetto che si potrebbe chiamare “Socrate-Ferragni” viene solidamente supportato dai numeri, che rivelano come non si sia trattato di fenomeni isolati o episodici, ma di uno sviluppo durevole e di ampio respiro, grazie a una strategia precisa e sistematica di avvicinamento rivolta ai giovani».

Artisti e influencer

Ora anche i Musei civici di Cagliari, in collaborazione con Orientare, tentano la strada degli artisti e degli Influencer per provare a incrementare le visite alla Galleria Comunale d’Arte e al Museo d’Arte Siamese, allargandole a una fascia d’età più giovane e a nuovi mercati internazionali. Oggi è in programma il primo di nove mini-tour.

Il programma

Parteciperanno il pittore americano Bryce Lafferty, Monique Tippett, scultrice e land artist australiana, Rachael Fowler, scrittrice statunitense e Gabriella Wyke, artista e fotografa della Repubblica di Trinidad e Tobago. Tutti i partecipanti sono in Sardegna perché impegnati in un programma di residenza, ideato da Nocefresca. Il programma, uno scambio culturale unico nel suo genere, prevede l’accoglienza di artisti, designers, scrittori e creativi provenienti da diverse nazionalità, impegnati in un continuo confronto all’interno di un contesto dove possano, nella quiete del borgo rurale di Milis, lavorare ai propri progetti, a stretto contatto con la storia, la natura e la cultura sarda.

Dopo aver visitato i Musei, nel pomeriggio alle 15.30 alla Galleria, i partecipanti incontreranno gli studenti della Facoltà di Beni Culturali e gli esperti del settore per condividere con loro la loro esperienza di vita, d’arte e di condivisione.

Chi sono

Scrittrice di grande talento, Rachael Fowler ha scritto per The Literary Review, Open Space della North American Review, Southern Humanities Review, Deep South Magazine e Prime Number Magazine. L’autrice è stata selezionata per il Masters Review Summer Short Story Award e nominata finalista al Glimmer Train Short Story Award for New Writers. Bryce Lafferty è un artista ed educatore che vive a Jacksonville, in Alabama. I suoi disegni ad acquerello, incentrati sul suo interesse per il mondo naturale, sono esposti alla Momentum Gallery di Asheville nella Carolina del Nord.

Monique Tippet, artista affermata e famosa nell’Australia occidentale, annovera tra le sue produzioni opere d'arte pubbliche a Perth e nella Cintura di Grano. Gabriella Wyke, nata e cresciuta nella Repubblica di Trinidad e Tobago, vive a Toronto. Il suo lavoro è stato riconosciuto dall’azienda giapponese Fujifilm, che l’ha selezionata per The Letter nel 2020 come Student of Storytelling. Nel 2022 il Boynes Emerging Artist Award l’ha premiata come vincitrice di Fill The Streets.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata