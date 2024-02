I Musei aprono i bilanci al pubblico Mongiu: «Cultori della memoria» 

Non è solo una questione di numeri. Più di tutto è la convinzione che la trasparenza sia un valore. Ergo, per usare le parole di Maria Antonietta Mongiu, «comunicare il bilancio a quanti seguono le attività, rafforza la condivisione delle stesse e fanno del bilancio una pratica sociale ed etica». Domani, pertanto, a Cagliari, alle 17, nella basilica di San Saturnino, il consueto appuntamento dei Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati dai Musei Nazionali, sarà dedicato alla presentazione del bilancio culturale, scientifico, sociale dell’istituzione cittadina.

«È una scelta inconsueta», sottolinea l’archeologa, componente del consiglio di amministrazione dei Musei, diretti da Francesco Muscolino, insieme ideatori e curatori dei Dialoghi. Una decisione coerente con l’impostazione generale delle attività museali, che hanno saputo attrarre un numero sempre maggiore di visitatori, sia tra coloro che giungono in città per turismo, sia tra gli stessi residenti, che hanno imparato ad amare un luogo monumentale della storia cittadina.

Non si tratta, precisa Mongiu, di una semplice rendicontazione, piuttosto di «qualificare gli interventi sotto il profilo della tempistica, dell’impatto sulla comunità, e, infine, della capacità di costruire relazioni con le altre istituzioni presenti sul territorio».

Istituto autonomo del Ministero della Cultura dal 2019, i Musei nazionali comprendono il Museo Archeologico, la Pinacoteca, lo Spazio San Pancrazio, l’ex Regio Museo e gli spazi di Porta Cristina. Acquisito di recente, dopo un accurato restauro, ad essi si aggiunge il Teatro dell’Arco, spazio teatrale di risonanza nazionale tra il 1983 e il 2002, allorché fu gestito dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo. Per ultime, sono state annesse le cannoniere cinquecentesche, che corrono sotto il Museo Archeologico e la Pinacoteca, e sbucano negli spazi oggi in uso alla Polizia di Stato.

I Musei Nazionali hanno saputo creare intorno a sé una comunità di cultori della memoria, che ha contribuito a vivificarla e ampliarla, ben oltre la funzione di custodia propria dei luoghi di conservazione. Le iniziative, dai Dialoghi al progetto “Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata“, che ha portato la musica, nelle sue molteplici declinazioni, tra teche e reperti, alle genealogie storiche, hanno trasformato i Musei in un punto di riferimento prezioso per la città.

Tra le ragioni del successo, secondo Mongiu, anche la capacità di cooperare dei componenti del CdA (Muscolino, Mongiu, Franco Marzatico e Gian Luca Lioni), insieme con il comitato scientifico (Paolo Sanjust, nominato dal sindaco di Cagliari; Pamela Ladogana, nominata dall'Università di Cagliari; Marco Milanese, nominato dal Consiglio nazionale dei Beni culturali; Silvia Sangiorgi, nominata dalla Regione Sardegna).«Ciò che abbiamo fatto in questi pochi anni di gestione dei Musei», chiosa Mongiu, «può essere definita come una vera e propria opera di pedagogia sociale», che ha permesso alle persone di riconoscersi come collettività che condivide i valori della con oscenza e della memoria, e che, insieme ai Musei, contribuisce con fervore a “manutenerle”.

