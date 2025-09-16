I musei aprono i battenti in tutti i fine settimana 

Il Comune di Gavoi potenzia i poli museali del paese, annunciandone l’apertura ogni fine settimana fino al mese di marzo 2026.Al centro dell’iniziativa il Museo del Fiore Sardo e Casa Porcu Satta, con degli orari di apertura previsti per il sabato (10 – 13 / 15 – 18) e la domenica: 9 – 13 / 15 – 17).

Per il Museo del Fiore sardo, ospitato nella casa signorile appartenuta alla famiglia una struttura espositiva dedicata al prodotto tipico della tradizione pastorale gavoese e sarda. Di notevole pregio anche Casa Porcu Satta, museo etnografico che raccoglie vari oggetti dellla storia locale, nello storico edificio di Via Roma, appartenuto al Giovanni Porcu Duras, medico condotto del paese per oltre 40 anni e sua moglie donna Rosina Satta Mulas. A fare da cornice alle due strutture, inserite nella rete museale del nuorese e sede di più mostre durante l’anno, la gestione da parte di Bibliomatica, realtà attiva nel settore dal 1995. «Si tratta di un ulteriore tassello - dice il sindaco Salvatore Lai - che ci consentirà di valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio storico culturale su cui tanto stiamo puntando per accrescere l’offerta turistica. Invitiamo tutti a visitare i musei per immergersi nella storia gavoese e in collezioni di pregio uniche nel loro genere.Info sulle visite al 328 391 0451 o via email (museigavoi@gmail.com).

