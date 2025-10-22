I murales? Con gli artisti di tutto il mondo 

Una vera e propria finestra sull’arte, all’ingresso del paese verso Cagliari. Ma forse, ancora più importante dei murales, sono i 7 artisti internazionali che attraverso il progetto della cosiddetta “Residenza d’artista” hanno potuto passare qualche giorno nel paese museo. Un progetto pensato quasi due decenni fa dall’allora direttore artistico del paese Pinuccio Sciola e dal muralista Angelo Pilloni, che oggi ricopre lo stesso ruolo. Domenica c’è stata l’inaugurazione, mentre in questi giorni Angelo Pilloni è all’opera con pennelli e colori.

«Quando il Comune ci ha chiesto di coordinare il progetto, abbiamo subito pensato ad una residenza artistica con selezione pubblica internazionale, così da aprirci a nuove proposte e portare avanti l’idea di Pinuccio di una «San Sperate come laboratorio e centro internazionale di scambi e confronti culturali”», racconta Manuela Serra dell’associazione “NoArte”. «Tra le tante proposte – prosegue Serra – abbiamo scelto i progetti che meglio omaggiavano i cinquant’anni del paese museo, reinterpretando in chiave contemporanea il messaggio universale della rivoluzione culturale che ha stravolto e animato San Sperate».

Fabio Madeddu, assessore alla Cultura, spiega: «Si vuole stimolare la ricerca artistica attraverso nuove prospettive, scambi culturali, favorendo la collaborazione, lo scambio di idee tra artisti coinvolti in un progetto di grande impatto visivo e culturale che coinvolge artisti internazionali in una grande opera collettiva composta da 7 murales, di cui uno realizzato dal nostro Angelo». Il sindaco Fabrizio Madeddu ricorda: «Questo è un progetto cresciuto negli anni e abbracciato da diverse realtà, ma anche amministratori precedenti, come Emanuela Katia Pilloni, all’epoca assessora alla Cultura».

I partecipanti sono 7: Raquel Fayad (dal Brasile), Noemi Mastrorillo e Gianfranco Susca (Puglia), Alice Lotti (Piemonte), Manuel Perna (Toscana), Tatiana Villani (Toscana), Marcos Cea (Spagna). A loro si aggiunge Gabriele Lasio (San Sperate). Con loro c’è anche Enzo Casti, «vista la sua pluridecennale collaborazione con Pinuccio». Mastrorillo e Susca sono entusiasti: «Più che la nostra individualità è importante il valore del rapporto con la comunità e della collettività. Il muro non è più una barriera, ma come punto d’incontro. Qui a San Sperate chi passa è attivo, il paese museo è presente e soprattutto partecipa. C’è un messaggio, ma c’è anche uno scambio tra noi e con i cittadini». (m. pil.)

