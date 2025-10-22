VaiOnline
San Sperate.
23 ottobre 2025 alle 00:26

I murales? Con gli artisti di tutto il mondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una vera e propria finestra sull’arte, all’ingresso del paese verso Cagliari. Ma forse, ancora più importante dei murales, sono i 7 artisti internazionali che attraverso il progetto della cosiddetta “Residenza d’artista” hanno potuto passare qualche giorno nel paese museo. Un progetto pensato quasi due decenni fa dall’allora direttore artistico del paese Pinuccio Sciola e dal muralista Angelo Pilloni, che oggi ricopre lo stesso ruolo. Domenica c’è stata l’inaugurazione, mentre in questi giorni Angelo Pilloni è all’opera con pennelli e colori.

«Quando il Comune ci ha chiesto di coordinare il progetto, abbiamo subito pensato ad una residenza artistica con selezione pubblica internazionale, così da aprirci a nuove proposte e portare avanti l’idea di Pinuccio di una «San Sperate come laboratorio e centro internazionale di scambi e confronti culturali”», racconta Manuela Serra dell’associazione “NoArte”. «Tra le tante proposte – prosegue Serra – abbiamo scelto i progetti che meglio omaggiavano i cinquant’anni del paese museo, reinterpretando in chiave contemporanea il messaggio universale della rivoluzione culturale che ha stravolto e animato San Sperate».

Fabio Madeddu, assessore alla Cultura, spiega: «Si vuole stimolare la ricerca artistica attraverso nuove prospettive, scambi culturali, favorendo la collaborazione, lo scambio di idee tra artisti coinvolti in un progetto di grande impatto visivo e culturale che coinvolge artisti internazionali in una grande opera collettiva composta da 7 murales, di cui uno realizzato dal nostro Angelo». Il sindaco Fabrizio Madeddu ricorda: «Questo è un progetto cresciuto negli anni e abbracciato da diverse realtà, ma anche amministratori precedenti, come Emanuela Katia Pilloni, all’epoca assessora alla Cultura».

I partecipanti sono 7: Raquel Fayad (dal Brasile), Noemi Mastrorillo e Gianfranco Susca (Puglia), Alice Lotti (Piemonte), Manuel Perna (Toscana), Tatiana Villani (Toscana), Marcos Cea (Spagna). A loro si aggiunge Gabriele Lasio (San Sperate). Con loro c’è anche Enzo Casti, «vista la sua pluridecennale collaborazione con Pinuccio». Mastrorillo e Susca sono entusiasti: «Più che la nostra individualità è importante il valore del rapporto con la comunità e della collettività. Il muro non è più una barriera, ma come punto d’incontro. Qui a San Sperate chi passa è attivo, il paese museo è presente e soprattutto partecipa. C’è un messaggio, ma c’è anche uno scambio tra noi e con i cittadini». (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 