I Muppet volano: primato ipotecato 

L’Over della Libertas Caam scende in campo nel turno pre-pasquale con la penultima giornata della stagione regolare. Sabato si recupera il diciannovesimo turno. I Muppet ipotecano il primato, che garantisce l’accesso diretto (assieme alla seconda) ai quarti di finale dei playoff: con la cinquinta all’Aek Kasteddu (ora quindicesimo) la capolista, grazie a un incontenibile Grandulli, mantiene cinque lunghezze di vantaggio sulla Jupiter Betwin, che con una rete di Basciu liquida invece la Toti Lounge Bar.

Lotta accesa

Non si ferma la corsa della Medilav: la squadra contro Gli Incisivi (a segno con una doppietta di Cilla nel primo tempo) ribalta la sfida nella ripresa con Sarritzu, Aliotta, Argiolas e Lorusso e aggancia il terzo posto, condiviso con Cagliari 2007 e Arcade Ret. Vintage (rete di Zucca), che invece impattano 1-1. Nel posticipo di martedì anche gli Amatori Capoterra potrebbero aggiungersi al terzetto in caso di successo sulla Vision Ottica Genneruxi.

Si ferma a sorpresa la Pizz’a Manetta Capoterra (che il 28 aprile recupera la gara con l’Arcade), sconfitta dai redivivi Kaproni che con Iddas, Cambarau e Vio superano 3-2 i rossoneri e consolidano il nono posto. Del ko dei capoterresi approfitta solo in parte la Futura 2000 Villasor (1-1 col New Bar Mexico) e tanto basta per l’aggancio del settimo posto. Una rete di Lussu e la doppietta del solito Manis consentono invece al Bar Dessì di rafforzare l’undicesima posizione e condannano la Crescenzi Sport all’ultimo posto solitario: il Real Cocciula infatti sigla un pirotecnico 4-4 (con la tripletta di Cois e la rete di Cicu) contro la Theromax La Salle (tris di Farci e gol di Murgioni) che le permette di abbandonare l’ultima posizione ma non di accedere ai playoff. Per il sedicesimo posto (l’ultimo utile per la seconda fase) è lotta a quattro tra Vision Ottica Genneruxi, Gli Incisivi, Aek Kasteddu e Toti Lounge Bar.

