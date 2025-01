I mufloni non abboccano alle trappole 

Il dado è tratto. L’operazione di cattura dei mufloni è fallita. Almeno con la strategia adottata finora. I quadrupedi non ci sono mai cascati. Anzi, a dire il vero due mufloni nel box-trappola allestito in via Ponza ci sono pure entrati ma hanno fatto in tempo a scappare. A questo punto, alla luce dei risultati (fallimentari), è tutto da rifare con la tattica che va ripensata in ogni suo punto. Il primo tempo della partita contro gli esseri umani l’hanno vinta loro, i quadrupedi diventati un po’ attrazione e un po’ devastatori tra strade e proprietà private, da Arbatax a Porto Frailis senza risparmiare San Gemiliano e Is Cogottis. Forestale e Forestas, con il coordinamento dell’assessorato regionale dell’Ambiente e il coinvolgimento del Comune, dovranno adottare nuove strategie per riuscire a imbrigliare il branco.

Sfida persa

Era inizio autunno quando, da un vertice tra vari enti, è emerso che i mufloni “disturbatori” avrebbero dovuto cominciare una nuova vita sul Gennargentu o a Porto Santoru, zona costiera a sud di Tertenia. Le destinazioni, comunque, erano subordinate ad accertamenti, come i test del Dna per individuare l’esatta origine degli esemplari del branco. Ma la prima condizione utile era quella di catturarli. Così le forze in campo hanno dovuto studiare trappole in cui custodirli temporaneamente e man mano organizzare il carico verso i nuovi habitat.

È passato l’autunno, l’inverno è già abbondante e con la primavera sullo sfondo nulla è cambiato. Alla voce “mufloni catturati” risulta uno zero a tutto tondo. Gli incidenti si susseguono, i proprietari delle abitazioni continuano a segnalare ingressi selvaggi nei cortili e auto danneggiate. Per ora vincono loro, i mufloni in castità.

Animali sfuggenti

Che siano una suggestiva cartolina per Arbatax lo si sa da tempo. I visitatori non perdono mai l’occasione per fotografarli, mentre i residenti hanno imparato a conviverci. Ma anche il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, consapevole dei rischi e pericoli creati dal branco si è rivolo all’Assessorato competente. «La loro presenza arreca danni all’ecosistema e alla proprietà privata dei residenti». Da Cagliari hanno messo a disposizione un piano strategico per risolvere il caso, aprendo un tavolo sull’emergenza. Ma per ora i mufloni si sono aggiudicati il primo set di un match che si gioca sul filo dell’astuzia.

