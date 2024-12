I mufloni dribblano le gabbie 

I mufloni sono più astuti dell’essere umano. Almeno gli esemplari che scorrazzano tra le strade di Arbatax, spingendosi fino ai confini di Zinnias, confermano che la trappola allestita per catturarli, in previsione di un successivo trasferimento verso altri territori, è facile da dribblare. Neanche uno, al momento, è finito nella rete: almeno due sono entrati all’interno del mini recinto creato in via Ponza, riuscendo però a farla franca. Al netto della dinamica della fuga, in quella gabbia non è rimasto prigioniero alcun esemplare e nel frattempo il branco continua a provocare incidenti sulle strade.

Il paradosso

I mufloni stanziali nell’oasi di Batteria sono così sfuggenti che stanno mettendo a dura prova le strategie pianificate a tavolino per catturarli. La loro presenza ad Arbatax ha fatto il suo tempo, tanto che anche per l’assessorato regionale all’Ambiente la stessa è un’emergenza. «La loro presenza arreca danni all’ecosistema e alla proprietà privata dei residenti», aveva scritto il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, in una nota trasmessa alla direzione dell’Assessorato. Da un vertice tra le varie forze in campo, tra cui Forestale e Forestas, era emersa la necessità di allestire delle trappole per poter catturare gli esemplari e trasportarli sul Gennargentu o a Porto Santoru, zona costiera a sud di Tertenia. Le destinazioni sarebbero subordinate ad accertamenti, come i test del Dna per individuare l’esatta origine degli esemplari del branco che vaga senza controllo fra le strade di Arbatax, spingendosi fino a San Gemiliano e al quartiere di Is Cogottis.

Pericoli vaganti

Ma se i mufloni non si fanno catturare tipizzarli diventa un rebus. Intanto, nelle ultime settimane si sono verificati almeno altri due incidenti, con danni alle auto, oltre al ferimento degli stessi animali (in un caso un muflone è morto in conseguenza dei gravi traumi riportati nell’impatto avvenuto in via San Gemiliano). Uno degli automobilisti coinvolti ha presentato anche richiesta di risarcimento danni. L’allarme esiste ed è certificato dalle ripetute segnalazioni alla Forestale, alle forze dell’ordine e al Comune. I danni provocati dai mufloni, che si spingono anche verso il parco de La Sughereta, sono stati denunciati da diversi residenti con tanto di prove ricavate dai sistemi di videosorveglianza.

