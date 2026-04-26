«I moti di Su Connottu, sa Die è qui» 

Una giornata speciale tra rievocazioni storiche e convivialità in una casa padronale dell’Ottocento che conserva anche l’antica prigione. Sullo sfondo un progetto ambizioso per il recupero di un luogo simbolo, ovvero palazzo Martoni, il vecchio Municipio teatro dei moti di Su Connottu, ora ridotto a un rudere. Paskedda Zau, la popolana protagonista della rivolta del 1868, rivive in via Chironi, cuore del centro storico di Nuoro, nella ricorrenza di quella storica ribellione contro l’editto che negava a lei, vedova con dieci figli da accudire, e a tanti in condizioni simili di beneficiare delle terre civiche.

L’associazione

«Siamo un’associazione povera, fatta di volontari, ma abbiamo l’ambizione di creare una sede stabile e di far rivivere la memoria storica di Nuoro, non solo di Paskedda», spiega Anna Maria Brotzu, laurea in antropologia, da dicembre presidente del sodalizio che ieri promuove gli eventi nella casa Soddu-Murru (un tempo Sechi-Bullinu) in collaborazione con la Pro Loco presidio turistico nuorese e “Il coro di Nuoro”.

Tra le iniziative “il pane condiviso”. «È il simbolo di quello che a Paskedda è stato tolto, cioè la possibilità di sostentarsi», spiega Brotzu che con l’associazione sogna un altro traguardo: «Rimettere a posto casa Martoni sarebbe un grandissimo obiettivo. Sarà necessario avere un finanziamento pubblico».

Il progetto

L’attore Gianluca Medas racconta Paskedda assieme al chitarrista Mauro Mibelli e al “Coro di Nuoro”. E va oltre la giornata. «Speriamo di condividere con il Comune, con la Provincia, con le associazioni l’idea di fare l’accademia civica di storia legata alla nuoresità. Ricominciamo a raccontarci, guardando al futuro. Si può partire da Paskedda perché lei guardava al futuro, altrimenti non avrebbe gridato “torramus a su connottu”», dice Medas che non è nuorese ma precisa: «Amo molto questo posto». Spiega: «La mia preoccupazione è che questo personaggio possa essere strumentalizzato dalla politica. Paskedda non ha nulla a che fare con il mondo della politica, è una donna del popolo che ha lanciato lo slogan probabilmente più bello ma lo ha fatto per fame: “torramus a su connottu”. Il contenuto di questo grido è: datemi i miei diritti di andare alle terre a uso civico. ll sindaco Pirisi diede le dimissioni, non volle il provvedimento che creò sconquassi profondi nella Nuoro di allora».

Per Medas quei moti sono molto di più: «Bisogna dare cognizione ai nuoresi che “sa die de sa Sardigna” è questa. Anche se Paskedda ha perso è rimasto il segno della ribellione. Paskedda è la Sardegna che piange e grida: dateci la nostra dignità e la giustizia. Perciò Nuoro può diventare centro di un’elaborazione politica, non partitica».

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