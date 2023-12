I Moscilì ad Arzachena per De Muro 

Stasera ad Arzachena va in scena “Il custode della follia”, una produzione teatrale originale firmata dal drammaturgo Bernardo De Muro. Come descritto dall’autore e interprete dell’opera, si tratta di un monologo a due voci che verrà rappresentato in anteprima all’Ama - Auditorium multidisciplinare Arzachena, alle 20:30, con la collaborazione della compagnia teatrale studentesca I Moscilì. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Arzachena tramite la delegata alla Cultura, Valentina Geromino. La regia e la logistica sono a cura di Stefano Di Franco.

«Nella mia visione dell’opera scritta da Bernardo De Muro ho deciso di mettere in scena la varietà dei colori della vita interpretati dai ragazzi della compagnia I Moscilì», spiega il regista Stefano Di Franco. «I colori, apparentemente tutti diversi, sono comunque predeterminati in uno schema che sembra andarci bene, ma in cui, alla lunga, ci sentiamo ingabbiati».

RIPRODUZIONE RISERVATA