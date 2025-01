I morti sono il doppio dei nati 

È come se in un anno fosse sparito un piccolo paese. L’Ogliastra si svuota sempre di più e nel 2024 ha perso altri 360 residenti. Il gap tra natalità e mortalità racconta di un territorio in cui avanza la desertificazione demografica: il totale delle nascite è di 257 unità con 617 decessi, al netto dei dati di Ulassai che comunque non altereranno la sostanza della statistica. Il confronto con gli anni precedenti offre un quadro shock: rispetto al 2011, quando le nascite erano state 428, il calo è del 40 per cento. Il rapporto tra i due indicatori è tendenzialmente di 1 a 3, ovvero per ogni nascita ci sono 3 decessi. Lo spopolamento è un fenomeno che abita tra le comunità e, numeri alla mano, le politiche imbastite nel corso degli anni non hanno pagato.

I numeri

Un sesto dei neonati è di Tortolì. Ai Servizi demografici sono stati iscritti 47 bimbi, record negativo. I decessi sono stati più del doppio: 107. Resistono i residenti (11.051), tanti dei quali arrivati dai paesi vicini. Ventitré bebè a Lanusei a fronte di 40 decessi, con 5.015 residenti. In tutti i paesi il saldo tra natalità e mortalità è negativo, mentre negli anni precedenti qualche segno positivo accompagnava la statistica. Il crollo demografico è totale. Lo testimoniano i dati di Arzana (2.213 residenti) dove sono nati 16 bambini, mentre i decessi sono stati 23. Le morti (47) sono quasi il quadruplo delle nascite (13) a Bari Sardo (3.886 residenti, terzo posto in Ogliastra). Sono grigie, tendenti al nero, le statistiche di Baunei (12 nati, 45 deceduti, 3.393 residenti), Cardedu (8, 22, 2.016) ed Elini (5, 6, 546). Gairo ha un gap di 3 unità tra nascite (9) e decessi (12), ma rispetto al 2023 ha 4 residenti in più (1.278) per effetto di nuovi arrivi (33 arrivi e 26 partenze, oltre al -3 dei due indicatori). Negativo anche il saldo di Girasole (11 nati, 14 morti, 1.377 residenti), Ilbono (11, 26, 1.983), Jerzu (20, 33, 2.965), Loceri (12, 16, 1.328), Lotzorai (13, 26, 2.160), Osini (4, 9, 693), Perdasdefogu (8, 25, 1.715), Talana (2, 21, 936), Tertenia (18, 55, 3.856), Triei (6, 16, 1.069), Urzulei (3, 28, 1.052), Ussassai (2, 8, 439, centro più piccolo) e Villagrande (14, 38, 2.885).

I commenti

L’elevata concentrazione di longevi suona come una beffa, davanti alla denatalità che avanza. In Ogliastra non si può più nascere (il nido di Lanusei è chiuso) e quelli che mettono al mondo i bimbi sono sempre meno. «Speriamo nell’incremento dei fondi per acquistare e ristrutturare case. Da noi - dice Giampietro Murru, sindaco di Ilbono - hanno avuto effetti positivi». Commenta i dati anche Nicola Salis, presidente territoriale di Fratelli d’Italia e consigliere di minoranza a Perdasdefogu: «Nonostante le misure introdotte dalla Regione siano state positive, il fatto che non abbiano inciso in maniera significativa evidenzia come il problema sia complesso e legato a molteplici fattori, tra cui le opportunità economiche limitate: senza prospettive lavorative solide e ben remunerate, i giovani vanno via».

