I monumenti rinati conquistano i turisti 

Conclusi gli interventi di restauro prima dell’inizio della stagione estiva, ora i turisti riscoprono l’interesse verso i monumenti presenti in piazza Sella ed in piazza Oberdan.

L’amministrazione comunale, con una cifra pari a 120 mila euro, lo scorso mese di febbraio (con l’allora assessore al Decoro urbano Ubaldo Scanu) diede il via al restauro del monumento di “Quintino Sella” e di quello ai “Caduti di tutte le guerre”, restituendo quella bellezza che gli effetti del tempo e della trascuratezza avevano contribuito ad offuscare . Una “rinfrescata” che ha sortito l’effetto di attrarre nelle ultime settimane i visitatori che, numerosi presidiano e apprezzano le due opere.

Nel piano del finanziamento rientrano anche due monumenti del Sartorio danneggiati in un raid vandalico nel 2009, “Zaira la bambina col cerchio” e le “sorelline Boldetti”: «Che si trovano ora in fase di restauro. - dichiara l’assessore al Decoro urbano Francesco Melis - A breve partiranno i nuovi tour guidati in notturna nel cimitero monumentale, un’iniziativa nata da qualche anno e che continua a rivelarsi sempre più apprezzata. Ogni volta i posti disponibili per poter partecipare alla visita guidata sono andati a ruba e in più di un’occasione si ha avuto la necessità di organizzare nuovi tour per soddisfare le richieste. La bravura delle guide nel raccontare storie e aneddoti e il suggestivo gioco di luci permesso dal tour in notturna, fanno di quest’iniziativa, un’esperienza unica e decisamente molto apprezzata non solo dai turisti».

