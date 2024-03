I monumenti restano chiusi ed è polemica 

Monumenti aperti in Sardegna ma chiusi ad Assemini: l’amministrazione comunale non ha aderito alla ventottesima edizione della pluripremiata manifestazione che consente ai sardi e ai turisti di visitare beni che diversamente resterebbero inaccessibili ed è polemica.

La critica

Tuona la minoranza. Se ne fa portavoce l’ex assessora alla cultura Rachele Garau: «Che delusione. La manifestazione rappresenta un’opportunità culturale e umana di grande rilievo perché ha la capacità di riunire cittadini, scuole, associazioni e turisti per celebrare, valorizzare e promuovere il nostro patrimonio culturale. Questa rinuncia è un disservizio del Comune e un’offesa alla nostra comunità fatta di tradizioni e identità. Ci mancherà il fermento dei ragazzi tipico della preparazione all’evento. Ecco come si perde una grande occasione». Sulla stessa linea Niside Muscas: «Peccato, l’iniziativa ci avrebbe concesso un ricco tour di storia, dai romani agli arabi, utile per capire quanto il nostro territorio sia ricco di influenze culturali davvero incredibili, tutte da scoprire. I giovani sono entusiasti di rivestire il ruolo di guide turistiche».

La replica

«Non intendo entrare nel merito delle decisioni prese tramite un articolo sulla stampa - mette le mani avanti l’assessora Jessica Mostallino - il Consiglio comunale verrà convocato per la settimana prossima e intendo rispondere in quella sede, l’unica opportuna. Intanto preciso che, né l'amministrazione né io in quanto assessora alla politiche culturali, intendiamo farci condizionare dalle scelte politiche fatte in passato. Per cui, se si ravvede la necessità, si confermeranno, diversamente no come in questo caso. Le ragioni verranno illustrate in Consiglio».

Occasione persa

L’ultima partecipazione di Assemini risale al giugno 2022. Massimiliano Messina, presidente dell’associazione Imago Mundi, dichiara: «La prima edizione ufficiale di Monumenti Aperti risale al ‘97. Nell’arco di questi anni vi hanno aderito, almeno una volta, 175 Comuni (una sessantina sono ricorrenti), e circa 800 monumenti. Perché i comuni dovrebbero partecipare? La manifestazione ha un valore intrinseco di per sé. Inoltre ha un importante valore pedagogico e didattico che scommette sulle nuove generazioni, dalla scuola primaria fino all’università. Il primo obiettivo è insegnare ai ragazzi ad amare il proprio patrimonio culturale. Il secondo far emergere le potenzialità territoriali inespresse».

Assemini fa parte della rete dei comuni di Monumenti Aperti, disponendo di un vasto patrimonio paesaggistico, architettonico e artistico. Il presidente Messina firma, nel mese di gennaio, gli inviti all’adesione che tutti i sindaci ricevono insieme a un format deliberativo per facilitare le pratiche. «Capita che i comuni per alcuni anni non partecipino, per poi rientrare nel circuito dopo un “periodo sabbatico". Speriamo succeda anche per Assemini, ha tanto da offrire», chiude Messina.

