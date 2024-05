I monumenti restano chiusi: è polemica 

«La mancata adesione della nostra città a “Monumenti aperti” è una vergogna e un grave disservizio del Comune». A dirlo è il consigliere del gruppo “Quartucciu nel cuore”, Giovanni Meloni, che punta il dito contro l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, colpevole di «farsi vanto delle sue iniziative a uso e consumo di pochi piuttosto che investire sulla promozione turistica di Quartucciu».Sono 78 i Comuni sardi che quest’anno partecipano alla manifestazione che, grazie alla collaborazione delle scuole e dei volontari, apre gratuitamente le porte di numerosi monumenti sia pubblici che privati, alcuni dei quali spesso chiusi.

L’accusa

«Il forfait arreca un danno a tutti», accusa il consigliere della minoranza, che ha presentato anche un’interrogazione in Consiglio e per il quale la mancanza di risorse non può essere uno scoglio insormontabile per il Comune. «In primis ai ragazzi, considerato il valore pedagogico-didattico molto alto, poi agli esercenti per il mancato guadagno causato dall’assenza di flussi turistici, e a noi tutti, potenziali fruitori, che siamo stati privati di questa esperienza culturale. È svanito l’obiettivo di aprire e far conoscere i luoghi della cultura della nostra città. Le giustificazioni addotte dall’assessora alla cultura Contini lasciano di stucco sia per quanto riguarda i 3 mila euro di compartecipazione a carico del Comune fino alle presunte difficoltà incontrate dal neo dirigente scolastico che avrebbero impedito alla scuola di aderire. Perché allora non coinvolgere una realtà come la Pro Loco, sempre presente nei progetti realizzati dall’assessora?».

La replica

Contini assicura che le scuole, il territorio e le associazioni sono sempre state coinvolte nel percorso di valorizzazione del territorio. «Mi rendo conto che per chi non vive qui e non ha mai partecipato né prima né dopo alla vita della comunità, possa trovare difficoltà nel comprendere le scelte fatte e non abbia gli elementi per valutarle», replica, «il consigliere Meloni dimostra di non conoscere quanto fatto negli ultimi anni e di essere all'oscuro di ciò che si sta facendo per la promozione del territorio e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale».L’assessora cita i progetti “Arrexinis” e “Identità e valore” «che vedono impegnati fondi comunali» e conclude: «Peccato che Meloni non abbia mai partecipato. La nostra programmazione non si limita ai soli due giorni di Monumenti Aperti, svolto tra l’altro in concomitanza con altre realtà vicine a noi, ma che prevede più appuntamenti per tenere viva l’attenzione 365 giorni all’anno».

