I monumenti restano chiusi: è polemica 

Esplode la polemica in città e sui social per la mancata partecipazione, per il secondo anno consecutivo, a Monumenti Aperti, la manifestazione che per un mese, dal 6 maggio al 4 giugno, coinvolgerà ben 60 Comuni dell’Isola.

«Un’occasione persa» per i quartuccesi e gli esponenti della minoranza; «una scelta politica», invece, per la Giunta Pisu.

La polemica

«Rimane il rammarico per non esserci», afferma Alberto Tiddia, che sulle pagine social dedicate alla città ha fatto notare ai suoi concittadini come Quartucciu non compaia nell’elenco dei paesi e delle città sarde che hanno aderito all’iniziativa. «Ben vengano le manifestazioni a carattere locale che, però, alla fine sono sempre un po' autoreferenziali e coinvolgo sempre e solo una stretta cerchia di abitanti. Monumenti Aperti è invece una manifestazione a carattere regionale e nazionale che ha lo scopo di mostrare le bellezze del territorio a chi il territorio non lo vive e non ci abita».

E per tanti in città sarebbe stata una opportunità per aprire, anche solo per qualche giorno, la necropoli di Pill'e Matta, le case campidanesi storiche o la chiesa di Sant'Antonio Abate e valorizzare la tomba dei giganti de Is Concias.