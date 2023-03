I monumenti nuragici  veri precursori dell’Einstein Telescope 

L eggo della magnifica opportunità di installare a Lula l’Einstein Telescope e accanto alle condizioni ambientali ottimali di cui si parla, ritengo indispensabile evidenziare un aspetto per così dire simbolico, sfuggito ai più, per il quale il rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione troverebbe la sua collocazione ideale nell’Isola. La Sardegna, infatti, accanto all’Egitto e alla Mesopotamia, costituisce indubitabilmente una delle culle dell’astronomia fin dalla preistoria.

Gli studi

Una mole trentennale di studi che campeggiano sulle principali riviste scientifiche mondiali, condotti dai massimi scienziati del settore, raccontano infatti come in Sardegna si praticasse l’osservazione astronomica da diversi millenni prima di Cristo, con funzioni magico-rituali-simboliche. Il tema è approdato ormai da decenni su riviste come il Journal for the History of the astronomy e addirittura su monumentali trattati come l’Handbook of archaeoastronomy and ethoastronomy (Springer, New York, 2014), vera e propria Bibbia della materia.

Gli studi pubblicati sull’argomento dimostrano tra l’altro, come i nuraghes congelino un pensiero astronomico in almeno tre sensi: la loro disposizione sul territorio; l’orientamento degli ingressi; l’orientamento delle tangenti alle torri periferiche dei nuraghi complessi.

Alcuni nuraghe, come il Losa e il Santu Antine, non risultano solo e semplicemente astronomicamente orientati, ma addirittura astronomicamente concepiti. La loro stessa forma triangolare è cioè figlia e può dirsi piegata a esigenze astronomiche. Il moto del sole spiega e disvela la forma di questi straordinari e magnifici monumenti antichi. La forma e la struttura del Santu Antine e la sua evidente concezione astronomica hanno portato il grande storico della scienza di Cambridge, Michael Hoskin, a definirlo come “la più sofisticata costruzione in pietra a secco sulla superficie della terra”.