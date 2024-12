I monopattini e il nuovo codice: resta l’anarchia 

Il record - in negativo - se lo aggiudica un giovane sulla quarantina: niente casco, passeggero a bordo, e poi l’exploit finale, quando decide di percorrere contromano un pezzo di viale Regina Margherita. A quello dopo è inutile far notare che non è proprio l’ideale avanzare spedito in una trafficatissima via Garibaldi schivando i pedoni come fossero birilli: la signora che ci prova si becca come risposta un eloquente e poco galante gestaccio. Ma in realtà, dopo qualche ora trascorsa appostati in piazza Costituzione e dintorni, il verdetto è alquanto desolante: due utilizzatori su tre sarebbero multabili. Segno che a due settimane circa dalle nuove strette sui monopattini (disposte col Codice della strada in vigore dal 14), sono ancora in pochissimi ad essersi adeguati alle nuove normative. Anzi, tanti sembrano non esserne proprio a conoscenza.

Il test

La prova è sul campo, e col cronometro in mano. Quarantuno monopattini intercettati in circa due ore, venti in sessanta minuti, trenta quelli non a norma: è questo il bilancio del nostro test per verificare il livello di diligenza dei cagliaritani a quindici giorni dalle nuove limitazioni finalizzate a portare sicurezza sulle strade. Obbligo del casco, assicurazione, targa, frecce e piste ciclabili off limits, ma in assenza dei decreti attuativi non ancora arrivati il risultato è che a occhio e croce sembra non essere cambiato nulla, se non l’evidente confusione che regna tra gli utilizzatori, e la rabbia dei rivenditori e delle società che si occupano dei mezzi a noleggio. Per il resto, in una normale mattina d’inizio settimana, i caschi si contano sulle dita di una mano (4 in tutto), e le infrazioni abbondano.

Il dibattito

Intanto se ne discute in piazza, e qualcuno s’inalbera pure: «Si fa un gran parlare di mobilità alternativa, di inquinamento e di politiche per disincentivare l’uso dell’automobile, e poi si vanno a colpire pesantemente i monopattini, come se fossero i mezzi più pericolosi. È vergognoso e paradossale», commenta con tono stizzito Danilo Boi, che manco a dirlo da anni si sposta solo in monopattino. «Una scelta ecologica e intelligente, dato il tempo che perdevo a cercare parcheggio, il prezzo della benzina e lo stress del traffico, ma penso che andare a imporre spese aggiuntive agli utilizzatori invece di premiarli sia un controsenso e rischi di farci tornare alle vecchie abitudini».

Le opinioni

Di tutt’altro avviso chi è avanti con gli anni e dichiara guerra aperta «a questi cosi che all’improvviso ti passano accanto e se non sei attento rischi di farti piuttosto male», replica Giuseppina Farris, 78 anni, intenta a fare compere insieme al marito coetaneo e anche lui poco incline alla modernità: «Sono pericolosi e in centro non dovrebbero neanche passare, vadano a correre al mare o nei parchi, non certo in strade come via Garibaldi o via Manno dove la gente ha il diritto di passeggiare tranquillamente e in sicurezza». Segno che la convivenza è ancora in salita.

Resta aperta la questione dei monopattini a noleggio: 250 circa quelli presenti a Cagliari, distribuiti in 125 aree sosta sparse tra i vari quartieri e gestiti da Andrea Ranieri, titolare di Freedom mobility: «Se l’intento è riportare l’Italia ai carri a buoi è la strada giusta, ma non si dica che l’obiettivo è garantire la sicurezza perché i monopattini a noleggio sono in assoluto i mezzi più sicuri», sentenzia. «Per quanto riguarda il casco ovviamente è impossibile venga fornito col mezzo».

