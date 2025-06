Il ddl che adegua in Sardegna il Salva casa nazionale è legge. Il Consiglio regionale l’ha approvato con 28 sì, 13 astensioni e 2 no. Il recepimento del decreto nazionale non è totale. Il limite della superficie minima per l’abitabilità dei monolocali resta di 28 metri quadri nell’Isola, e non di 20 come previsto dalla legge. L’opposizione teme una nuova impugnazione da parte del Governo.

