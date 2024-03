I mondi e le ere di Gianni Atzeni: vent’anni di lavori 

«Ci sono artisti che la mia generazione non conosce, e questo non va bene», dice Chiara Manca. Curatrice, giovane, di una rarefatta antologica di Gianni Atzeni al Temporary Storing di Cagliari, in via XXIX Novembre 5.

“Tra due mondi e tra due ere”, mostra promossa dalla Fondazione Bartoli Felter e visibile sino al 29 marzo, raggruppa lavori che vanno dagli Anni Ottanta all’inizio del Duemila e mettono in rilievo la ricerca, le tecniche e le sperimentazioni di un artista dalle espertissime mani. Piombo, pece, corde sulle tele scure venate dall’acquarello, una grande forma centrale a fare da baricentro ad alcune opere di austero impianto architettonico.

Nelle “Teche Votive”, la luce delle lunette rischiara la sequenza di tronchetti disposti in ordine ma con qualche calibrata asimmetria. Riemergono nei collages, i lacerti delle pagine della rivista Thèlema, splendida pubblicazione, diretta da Luigi Mazzarelli, di cui esistono ancora poche e preziose copie. Colore e forme omogenee nella serie verticale che ha per titolo “Per filo e per segno” e che sottolinea l’eccellenza di incisore e stampatore di Gianni Atzeni. Per molto tempo ha tenuto seminari sui metodi calcografici antichi in sinergia con la professoressa Maria Grazia Scano Naitza all’Università di Cagliari e ha partecipato a tutte le edizioni del Festival delle Storie di Gavoi con i suoi laboratori aperti ai bambini e ai curiosi.

Gianni Atzeni ama insegnare e spiegare come fa a mettere insieme i materiali più diversi con raziocinio e armonia. Per lui, che sa costruire qualsiasi cosa e ideare allestimenti spericolati, tutto è semplice e fattibile.

Nel catalogo, i testi dei critici che hanno commentato il suo iter creativo e uno scritto della figlia Giorgia, apprezzata illustratrice. Nonché, ed è anche questo a far rimarcare il tempo che passa e fa dimenticare, la citazione delle gallerie, ormai chiuse, che l’hanno accolto: ad esempio, il Man Ray, La Bacheca, la G28 Gallery .

Chiara Manca si concentra su un periodo che sembra remoto, ma rimane fondamentale. E intende sottrarre al minaccioso oblio artisti storici e ancora produttivi. Ha iniziato questa meritoria ricognizione nel suo MANCASPAZIO, aperto a Nuoro nel nome di Sandra Piras e del suo coraggio.

