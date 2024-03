I Modolo: «Avanti nel ricordo di Paolo» 

Il sapere del re del velluto Paolo Modolo non si ferma, tramandandosi alle nuove generazioni nella bottega sartoriale di Corso Garibaldi, a Orani, dove tutto è nato. E in cui si prosegue nel segno della tradizione, a produrre eccellenza, affiancandola alla modernità.

Qui, Emma Modolo (22), nipote del maestro sartoriale, si sente a suo agio, supportando il padre Francesco (49) fra cucito, misure e lo studio di prossimi progetti con capi unici. Per la giovanissima, cresciuta tra ago e filo, l’amore per un mondo che sente suo, onorando gli insegnamenti del nonno, ad un mese dall’improvvisa scomparsa.

Il futuro

Dopo gli studi all’Accademia di Fashion e Design di Firenze, ora il master a Milano in comunicazione e marketing per la moda, con l’obiettivo di dare manforte all’attività di famiglia: «Gli studi – dice Emma- si stanno rivelando preziosi, ma gli insegnamenti di mio nonno sono un pezzo di storia di cui vado fiera, avendo appreso tantissimo da lui nelle tante ore trascorse assieme. Nel dopo scuola non mancavo di raggiungerlo a lavoro, cogliendo da lui e mio padre i segreti del mestiere. E oggi di ritorno dalla Lombardia continuo ad immergermi in sartoria, respirando un’aria magica».

La storia

Lo racconta con emozione, ricordando il percorso fatto dal patriarca della moda sarda: «Nonno – aggiunge Emma- ha lavorato per 22 anni in miniera ma la sua più grande passione era il cucito. Cucì il primo abito per Costantino Nivola e da lì iniziò la sua ascesa, frutto di merito e tanta dedizione. Non ha mai cercato scorciatoie, ma tanta voglia di fare e umiltà. Chiunque entrasse in bottega era un amico che meritava attenzione e ospitalità. Cerco di ispirarmi a lui, supportando mio padre».

E se “Tziu Paolo” ha saputo sdoganare il velluto fuori dall’isola, la nipote conserva l’ambizione di avvicinarlo, sempre più al panorama femminile: «Si tratta di un tessuto unico e di rara bellezza- aggiunge Emma- nonno ha avuto l’intraprendenza di farlo apprezzare a personaggi di spicco della politica e dello spettacolo, ma anche a tutti coloro che ne hanno sempre apprezzato le creazioni. Con mio padre siamo già a lavoro per studiare delle creazioni interamente dedicare alle donne».

Lo sguardo è per questo già proiettato sul futuro: «Riprenderemo con le sfilate a Gonare già dal prossimo anno – annuncia Emma – la scomparsa di nonno ci ha provato tanto, e ci stiamo lentamente riprendendo grazie all’affetto dei tanti che gli hanno voluto bene». Aggiunge: «Il suo ricordo è sempre con noi e lo respiriamo in ogni angolo della sartoria. Mi ha insegnato ci come con l’onestà e l'impegno si possa produrre eccellenza. Ed io cerco di ricambiare i suoi consigli mettendoli all’opera, puntando a migliorarmi continuamente. Intorno all’artigianato si può fare tanto ed io amo questo mondo».

Prospettive

Lo ribadisce con entusiasmo la giovane, riflettendo sulle potenzialità del settore: «Penso che il futuro delle zone interne possa passare attraverso la riscoperta delle maestranze. Se unite al paesaggio possono rivelarsi un binomio vincente. La scelta di mio nonno di organizzare le sfilate nella cornice di Gonare non è mai stata del tutto casuale, ma dettata dalla volontà di promuovere il territorio. Orani è e resterà la nostra base operativa. Ma lo sguardo sarà proiettato sul mondo. Continuerò a supportare la mia famiglia, onorando ciò che nonno Paolo ha creato».

