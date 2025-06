I Modà verso Cagliari: «Mio cognato Nicola Nite è entrato nel gruppo» 

Nove, tanti sono gli anni che separano la doppietta del 2016 a San Siro e all’Arena Sant’Elia da questo bis, che dopo la conquista, giovedì, del Meazza di Milano, vedrà i Modà tornare all’Arena Fiera di Cagliari, il 28 giugno, con il loro concerto evento “La Notte dei Romantici”. Cerchi che si chiudono e cerchi che si aprono, un po’ come in quel doppio 8 intrecciato, il simbolo del nuovo album “8 Canzoni”, che troneggia sul megaschermo alle spalle della band. E, questa volta, c’è una grande novità, perché sul palco di un San Siro bollente Kekko Silvestre ha annunciato, a sorpresa, che ad accompagnarli per tutto il tour, ci sarà Nicola Nite, ex cantante dei Tazenda, uscito dal gruppo a gennaio «senza fratture, dopo 12 anni di musica e amicizia», poi sostituito da Serena Carta Mantilla. «In questi mesi i Modà hanno partorito una grande novità», ha detto entusiasta Kekko ai 56 mila del Meazza. «Un nuovo cantante, che si aggiungerà a noi, una voce straordinaria, la potenza del Gennargentu, mio cognato: Nicola Nite!».

Un amore romantico

Così a Cagliari, i Modà torneranno con un bel pezzo di Sardegna in formazione, a conferma del legame profondo che, da sempre, lega Kekko all’Isola, dove si è sposato, con una seconda cerimonia a Villasimius, dopo quella ufficiale a Milano, e dove ha trovato l’ispirazione per brani indimenticabili, tra cui “Cuore e Vento”, realizzato in collaborazione proprio coi Tazenda e cantato a San Siro, in un duetto ad alto tasso emotivo con Nite, rimasto poi sul palco coi Modà ai cori e alla chitarra acustica. «Siamo felicissimi, non vediamo l’ora di tornare a Cagliari, che è una città che amiamo in modo particolare, come tutta la Sardegna», ci ha raccontato Kekko, prima del concerto al Meazza. «Sarà una notte speciale». Un ritorno dall’alto valore simbolico sul set del video dei “Salvami”, girato, tra palco e realtà, durante le date tra Cagliari e Alghero del “Viva i Romantici Tour 2011”. Salvami e allunga le tue mani verso me, prendimi e non lasciarmi sprofondare , canta Kekko nella canzone, parole che oggi danno un brivido, perché oltre che dentro di sé e nell’amore della sua famiglia, è nell’abbraccio del suo pubblico, che il cantante ha trovato la forza per rialzarsi dopo un periodo di depressione.

Sopravvissuti

Allora, “Viva i Romantici” aveva fatto il disco di diamante, tra premi e riconoscimenti, ma gli anni a venire avrebbero presentato più di una sfida alla band e al suo capitano, un percorso di sofferenza e rinascita, che, giovedì, nella notte rovente di San Siro, ha trovato il suo nuovo battesimo del fuoco. «Noi siamo sempre gli stessi, una famiglia, che lotta ogni giorno per difendere i propri sogni. Dopo 9 anni di lotte, in cui ci siamo trovati sputati addosso da questo mondo, sono ancora vivo, siamo ancora qui e questa cosa mi inorgoglisce», ha confessato Kekko. «La depressione? Non so se ne sono uscito, non è una di quelle cose che ti passa e basta, ma sicuramente questo è un momento positivo per me. Se mi avessero prospettato un concerto a San Siro qualche anno fa non avrei accettato, non avrei avuto le forze mentali per affrontarlo… Non so se le ho nemmeno oggi! Riprendere da San Siro fa paura, ma mi stimola, perché oltre le paure ci sono sempre le cose più belle».

Il live

Come l’abbraccio di un pubblico caldissimo e intergenerazionale, che non li ha mai abbandonati: «Le canzoni che scrivi, diventano anche degli altri e quando vedi ai tuoi concerti ragazzi e ragazze cresciuti con la tua musica, magari passata loro dai genitori, ti senti un po’ meno solo e molto appagato». Una parte della loro grande famiglia i Modà l’hanno ritrovata a San Siro, il resto si preparano a riabbracciarlo a Cagliari ne “La Notte dei Romantici” e, poi, nei palazzetti in autunno, tra pezzi dall’anima rock, come “Vivo da Re”, “La Notte”, “Passione maledetta” e ballate storiche quali “Non ti mancherà mai il mare”, “Tappeto di fragole”, “Arriverà”, in una scaletta di 24 brani, tra cui due medley e diversi soli di chitarra, perché i Modà sono una band, una rock band dal cuore di panna. «Dopo 25 anni di carriera, la scaletta la costruisci piangendo! Abbiamo cercato di creare una sequenza di brani che possa piacere a tutti, ma senza dimenticare “8 Canzoni”, un disco importantissimo per me». Tra i pezzi storici, infatti, ci sono anche “Cash”, “Come hai sempre fatto” e quella “Non ti dimentico”, con cui hanno partecipato a Sanremo 2025, ventiduesimi classificati, non senza uno strascico di amarezza. «Ci sono rimasto malissimo. Se sei quinto per il pubblico, ma ultimo per le radio e per la stampa, allora, vuol dire che non c’è rispetto. Non credo che ci tornerò».

