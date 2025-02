I Modà: «Dopo Sanremo? Cagliari, 28 giugno!» 

Non sarà più solo una sola “Notte dei romantici” ma quello che hanno annunciato i Modà (che in carriera hanno ottenuto un disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro, oltre ad aver venduto quasi 2 milioni di dischi, registrato sold out negli stadi e nei palazzetti e raggiunto 3 milioni e mezzo di persone sui social network) è un vero e proprio ritorno alla musica dal vivo. Dopo l’atteso concerto allo Stadio di San Siro del prossimo 12 giugno (già quasi sold out) si aggiunge una nuova data estiva: il 28 giugno alla Fiera di Cagliari. Due appuntamenti unici prima di tornare nei principali palazzetti italiani tra ottobre e novembre.

È un ritorno che ha il sapore della rinascita quello dei Modà. Dopo un periodo di silenzio discografico e l’affacciarsi dell’ombra della depressione nella vita del frontman Kekko Silvestre, la band milanese torna con il singolo in gara a Sanremo e un album, “8 Canzoni”.

«Rughe e pancetta a parte non siamo cambiati molto e siamo orgogliosi di essere rimasti quelli di sempre», racconta Kekko partendo dal brano presentato a Sanremo. «“Non ti dimentico” è una canzone a cui tengo molto. Appena ho finito di scriverla, mi sono reso conto che mi sarebbe piaciuto tornare al Festival».

Ce la racconta?

«È una canzone d’amore, la massima espressione di quelle canzoni dei Modà, che hanno fatto innamorare il nostro pubblico e racconta due sentimenti opposti. Quando finisce qualcosa è difficile uscirne, ma ritrovare la forza, a volte, è il modo migliore per tornare alla vita e andare alla ricerca di nuove emozioni, senza dimenticare mai i ricordi, però, perché quelli belli o costruttivi, a distanza di anni, possono farti capire che, forse, era giusto che la vita andasse così».

Durante la serata delle cover avete cantato “Angelo” con Francesco Renga. Che rapporto vi lega?

«Non ho molte amicizie nel mondo dello spettacolo, ma Francesco ne fa parte da sempre. Una mattina, mentre bevevamo il caffè al telefono, gli ho detto che volevo provare ad andare a Sanremo e lui mi ha ricordato che quest’anno fa 20 anni dalla vittoria con “Angelo”. Perfetto, io faccio 20 anni dall’ultimo posto! Allora, ci esibiamo insieme, anche se l’ho dovuto un po’ stanare, perché dopo il tour è diventato uno Yeti (ride) ».

Entrambi siete di casa in Sardegna. Ci siete mai stati insieme?

«No, mai! Forse è perché io d’estate non amo suonare, amo andare in vacanza, mentre lui ama di più suonare d’estate. Dobbiamo recuperare».

Tra i suoi pochi grandi amici c’è anche suo cognato Nicola Nite. Come ha vissuto la sua uscita dai Tazenda?

«Con grandissimo rispetto per Nicola. So cosa vuol dire passare dei momenti dove non stai bene e Nicola purtroppo non era più in grado di sopportare delle tournée così toste e faticose. Lui è un drago, glielo dico sempre, ma dopo tanti anni il suo fisico cominciava a richiedere un po’ di riposo. È stato bravo a portare a termine tutti gli impegni. Mi dispiace per i Tazenda, ma sono un’istituzione, quindi sono sicuro che la loro storia continuerà».

Parliamo di “8 Canzoni”, è un disco essenziale, ma molto intenso.

«Sono felice che esca in questo momento della nostra carriera. Io sono uno molto poco social e, da cantautore, ho bisogno che la gente sappia cosa è successo in questi anni, in cui sono stato fermo, quello che è successo nella mia vita, i miei pensieri, cose che posso comunicare esclusivamente attraverso le canzoni».

“Come hai sempre fatto” è l’esempio perfetto. Un brano terapeutico?

«Decisamente. Parla di tutte le volte che non ho accettato di morire, in maniera metaforica, in cui ho dovuto rialzare la testa e accettare di incassare i colpi che ti dà la vita. È una canzone a cui tengo molto, per il suo messaggio e perché la vita non è semplice per nessuno».

