I misteri oltre il Mostro di Firenze  

Non tutti sanno che ci furono una serie di misteriose morte legate alla vicenda del Mostro di Firenze: «Si trattava per lo più di persone che avevano precedenti penali e che vivevano ai margini, ma la catena di delitti rimasti senza colpevoli è notevole, soprattutto nel biennio 1993/1994, attorno alle prime battute, quindi, del primo processo a Pietro Pacciani». Così, lo scrittore Sandrone Dazieri, svela e rivela il dietro le quinte, la scintilla creativa da cui nasce “Il figlio del mago” (Rizzoli), il suo ultimo romanzo, un noir ispirato da fatti tristemente veri, mescolando verità processuali e finzione. Il risultato è un libro che trae forza dalla provincia italiana, quel coacervo di misteri, menzogne e tradimenti che sovente crea un terreno fertile per la cronaca nera.

Toscana

Il sipario si alza sulla Toscana nell’estate del 1993. Il terrore scatenato dal Mostro di Firenze sembra giunto al capolinea con l’arresto di Pietro Pacciani, detto il Vampa, accusato di essere l’assassino seriale al quale sono stati contestati otto duplici omicidi. Dazieri sceglie il punto di vista di Antonio, un quindicenne che «stava dolorosamente attraversando il confine tra l’adolescenza e l’età adulta», consapevole che i suoi giorni spensierati erano giunti al capolinea, difatti, dopo aver conseguito la licenza media, sarebbe andato in cantiere da manovale. È l’estate della scoperta del sesso e dei tormenti della gelosia, complice il rapporto con Ornella, una coetanea sveglia e ammaliata dai tormenti di Antonio che ha perso il padre in un misterioso incidente, intossicato dai fumi di un incendio che ha distrutto la sua roulotte.

Dazieri – noto al grande pubblico per la serie del Gorilla e la Trilogia del Padre, tradotta in più di venticinque Paesi – torna in azione con un romanzo pubblicato nella collana Novelle nere, un progetto editoriale fortemente voluto da Gemma Trevisani (responsabile editoriale per la narrativa italiana Rizzoli), proponendo romanzi brevi, liberamente ispirati a fatti di cronaca. Pacciani era in carcere, eppure, la scia di morte non si interruppe e Dazieri orchestra una trama brillante nel mondo circense fra il timore dei Carabinieri e una ferrea omertà. Chi voleva uccidere Marcelo, il Mago, che “legge il passato, il presente e il futuro”? Chi voleva la morte di un prestigiatore con lo sguardo ammaliante? I ladri entrano nella misera abitazione della madre vedova e di Antonio e poco dopo, sfondano il garage andando a caccia di banconote e gioielli. Dolore che chiama dolore ma il mistero si infittisce quando Antonio, non credendo alle verità ufficiali che liquidano tutto paventando un incidente domestico, una fortuita casualità, trova un mazzo di rose rosse capovolte nello scheletro fumante della roulotte del padre e da qui risale ad una inquietante scoperta, l’esistenza della segretissima setta della Rosa Rossa che praticava riti occulti e indugiava nelle orge. La domanda corre sulla pagina: chi frequentava quell’ambiente esoterico cosa sarebbe stato disposto a fare per proteggere l’anonimato?

La ricerca della verità passa attraverso una scatola di cui Marcelo era in possesso ma che, improvvisamente, sembra scomparsa nel nulla: è bruciata nell’incendio o c’è qualcosa sotto? Del resto, la scia di morte si intreccia con il mondo del circo e i Carabinieri indagano mentre Antonio fatica sempre di più a far combaciare l’immagine sorniona e sorridente del proprio padre con quella che salta fuori dalle pagine dei libri di magia e dal suo legame – vero, presunto o supposto – con la setta delle Rose e ovviamente, con il Mostro di Firenze, il Vampa, che aleggia sulle pagine e si trascina dietro un’aura sulfurea, un sapore amaro che fa rima con tutte quelle morti ancora senza colpevoli (ma di cui nessuno sembra curarsi più).

