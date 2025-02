I misteri nella casa della tragedia 

Dopo il sopralluogo di una settimana fa degli ingegneri incaricati dal gip del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, sulla casa diroccata dove il 1 aprile 2024 sono morti Patrick e Ythan, due adolescenti di 15 e 14 anni, ieri mattina è proseguita la messa in sicurezza del rudere oggetto del crollo da parte della ditta Ama Buldings. Fase propedeutica per il proseguimento dell’incidente probatorio chiesto dal pm Riccardo Belfiori. Intanto dalle indagini emerge che i due ragazzi insieme ad un compagno già della sera del sabato di Pasqua erano andati in quella casa, dove avrebbero iniziato a colpire uno dei muri perimetrali. Due dei quali sono poi collassati. E soprattutto che quel giorno non sarebbero stati da soli.

Puntelli e cinture

A un anno dalla tragedia, ecco la messa in sicurezza, con una serie cinture fatte di fasce e corde arancioni sistemate per sorreggere ciò che ancora resta di parte del muro perimetrale, e che un tempo reggeva il solaio del primo piano, poi collassato causando la morte dei ragazzi. Al primo piano, la ditta ha proseguito la sistemazione puntellando il pavimento dov’è adagiato il solaio soprastante che per il peso rischia di crollare. Poi al fianco del rudere è comparsa anche un’impalcatura. Si tratta di un’operazione preliminare per consentire misurazioni e prelievi di campioni da parte degli esperti. Le indagini, che proseguono a più di nove mesi dalla tragedia, hanno l’obiettivo di stabilire le cause del crollo dell’edificio e se le azioni dei ragazzi abbiano avuto un ruolo nel determinare il disastro.

Gli indagati

Il perito incaricato, Aldo Mauri, ha iniziato i rilievi alla base degli studi da confutare con i consulenti di parte indicati dalle famiglie delle vittime e dagli indagati. I proprietari dell’immobile, 13 in totale (difesi da Aldo Petta, Patrizio Rovelli, Fabrizio Rubiu, Concetta Sirca e Luca Accardo), sono accusati di omicidio colposo. Le difese hanno nominato gli ingegneri Alessandro Fois, Marco Murgia, Paolo Pirisi. Le parti offese, rappresentate da Angelo Magliocchetti e Luca Sciaccaluga, Monica Corimbi. Tredici indagati a cui si potrebbe aggiungere un altro nome, quello di un minore che non avrebbe raccontato tutta la verità su quello che accadde il giorno di Pasquetta: la Procura di Nuoro ha trasmesso gli atti a quella di Sassari per valutazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA