I misteri di “Lady Cina” & l’assalto all’Isola 

Tutto pianificato, nei minimi dettagli. Le carte esclusive che pubblichiamo svelano un piano rimasto blindato per due anni nella cassaforte di Elena Romeo Garcia , notaio in Catalunya . Per anni spagnoli e cinesi hanno traguardato dalle “ ramblas ” di Barcellona le colline della Nurra, terra di Sardegna. Una scalata societaria costruita con la bramosia di ricavi raccontati come un Eldorado , descritti nelle comunicazioni societarie come una slot machine in grado di moltiplicare a dismisura guadagni e affari.

Fabbricare affari solari

A guidare l’operazione è “ Don ” J oatham John Grange Sabate . Nelle carte si dichiara imprenditore energetico a capo della “ Enerside Energy ”, la “Sociedad ” che ha messo sotto attacco le campagne a ridosso del Golfo dell’Asinara, l’Isola dei capimafia. La società ha una missione esplicita, anche in Catalano: la «fabricación y comercializaciòn de las energìa solar», ovvero fabbricatori e venditori di energia solare. Quando il 22 febbraio del 2022, si ritrovano nel cuore di Barcellona hanno in animo un’operazione senza precedenti in Europa, distendere mille ettari di pannelli fotovoltaici nel cuore agricolo della Nurra.

Operazione “Doña” Lidan

Per dispiegare la potenza energetico-affaristica di questo piano, però, hanno bisogno di un aumento di capitale capace di dare ossigeno alla “Palmadula solar srl”, la modesta società a responsabilità limitata che avevano costituito con “diez mil” euro, appena diecimila euro, per sbancare l’agro sassarese. I verbali notarili, però, raccontano di un secondo punto all’ordine del giorno, misterioso e inspiegabile, la nomina come “consigliere indipendente” di “Doña” Lidan Qi Zhou . Una designazione tanto strana quanto irrituale per una società a totale capitale spagnolo, soprattutto se coincidente con l’inserimento della “insospettabile” “dama” cinese proprio in fase di aumento di capitale.

“Mandarina” story

La storia recente svelata dal nostro giornale, i fatti, il curriculum della “ mandarina ” proveniente direttamente da Pechino, raccontano tutta un’altra trama. Doña Lindan , infatti, non è una donna qualunque. La sua missione in Spagna non è di agente segreto, spedita in Occidente in nome e per conto dei nipotini di Mao Tze-Tung . Lei, in Europa, agisce alla luce del sole.

“Missionaria” di Pechino

Le carte raccontano di una “missionaria” del Partito Comunista Cinese in terra d’Occidente dedita a promuovere affari e società, scambi economici e scalate societarie.

“Casa” Spagna

In Spagna è di casa negli uffici del Governo iberico, governa come consulente legale i rapporti tra la Spagna e gran parte delle associazioni cinesi, è attiva come pochi con Icex , l’Istituzione governativa spagnola per la promozione delle esportazioni e degli investimenti e con l’Agenzia catalana per la competitività.

Carte per l’incursione

Sulla carta agisce come soggetto indipendente per attirare investimenti cinesi in Spagna, costruendo le carte per la conformità legale delle aziende al luogo di destinazione e «comprensione sociale e culturale» tra i due paesi. Quel che più conta: è la “donna” del Governo cinese in terra straniera. Si moltiplicano gli incarichi d’Oriente in terra spagnola, tutti destinati allo sbarco cinese in Europa. Nelle carte cinesi risulta consulente legale del Governo di Shenzhen , consigliere del Governo di Yiwu e Direttore generale di Qimeng Global , il vero motore legale della scalata cinese in Europa.

“Infiltrata” Cinese

Dunque, non una “consigliera indipendente”, ma una vera e propria “infiltrata” “Made in China” nell’operazione che una settimana fa ha portato alla scalata solare delle colline e della piana della Nurra, non esattamente dietro l’angolo rispetto alla lontanissima Cina, vicina solo storicamente all’invasione catalana nella Riviera del Corallo. I dettagli di questa “compravendita” assumono, dunque, i connotati di un’incursione straniera senza precedenti, pianificata e avvallata direttamente dal Governo cinese, attraverso i suoi “agenti” in Europa, senza che nessuno in Italia, figuriamoci nei Palazzi di Roma, avesse minimamente percepito quel che stava accadendo.

L’assalto “giallo”

I vertici dell’economia “gialla”, a partire dal colosso energetico "Chint”, tra i primi, se non il primo, dei produttori di pannelli fotovoltaici al mondo, che ha acquisito la settimana scorsa società e progetti della “Palmadula Solar srl”, si sono presentati all’Europa, all’Italia e soprattutto alla Sardegna con un “colpo” da mille ettari nel cuore delle campagne agricole del sassarese. Ora, tra milioni di pannelli e migliaia di batterie, tutto «Made in China», è iniziata ufficialmente “la transizione ecologica” degli affari cinesi” nell’Isola dei Nuraghi. L’invasione “gialla” in terra sarda è appena iniziata. Nuovi affari “orientali” in Sardegna sono già dietro l’angolo.

