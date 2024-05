«I misteri dell’Isola a Torino» 

Mentre la gran parte degli scrittori e delle scrittrici in arrivo dalla Sardegna hanno dovuto varcare il Tirreno per essere presenti al salone internazionale del libro di Torino, il loro collega cagliaritano Pierluigi Serra si è limitato a dotarsi del biglietto dell’autobus per spostarsi dal suo domicilio torinese al Lingotto Fiere che ospita la più importante kermesse italiana (tra le principali nel mondo) legata all’editoria. Qui, nello stand della casa editrice romana Netwon Compton, da giorni c’è la fila per chiedergli un autografo sulla pagina bianca e introduttiva del suo nuovo saggio “Maghe e streghe di Sardegna. Dalla fata di Mannorri alla strega di Guasila: le leggendarie custodi dei segreti dell’isola” (288 pagine, 14,90 euro) che rafforza la sua linea di narrazione legata al misterico e all’esoterico. Serra è diventato negli anni un marchio di fabbrica che gli ha decretato un numero elevato di fedeli estimatori.

Serra, lei da alcuni anni ha lasciato Cagliari e si è trasferito a Torino, città esoterica per definizione. Perché?

«Torino è sicuramente una delle città magiche, un luogo carico di mistero e di magia. Fare la spola tra Cagliari e Torino è emozionante perché le due realtà, legate da una lunga storia, conservano tratti magici differenti. Qui, inoltre, si ha la possibilità di consultare archivi e documenti che riguardano la Sardegna. Numerosi archivi conservano scritti e carte che raccontano di viaggiatori che hanno percorso la nostra Isola, con impressioni e narrazioni che spesso affrontano il tema della magia. Forse è proprio questo filo rosso che lega Torino alla nostra Cagliari».

Veniamo al suo nuovo libro. Ha dato una risposta alla misteriosa morte dello scultore Giuseppe Sartorio?

«Proprio da Torino parte la narrazione che riguarda la vita di Giuseppe Sartorio, la sua frequentazione all’Accademia Albertina e le relazioni che ha avuto con il mondo esoterico. Le sue amicizie giovanili hanno influenzato molto l’opera dello scultore eccelso. La sua morte rimane un mistero ancora irrisolto anche se la sua scomparsa sicuramente non è legata a un suicidio. Sartorio scompare misteriosamente dal piroscafo Tocra durante la traversata da Olbia a Civitavecchia nella notte tra il 19 e il 20 settembre 1922. Era all’apice del suo successo. Ho parlato a lungo con l’ultima nipote che ha conosciuto la vicenda di Sartorio da vicino: ha scartato completamente l’idea che il maestro, così pieno di vita e di idee, si sia dato la morte».

E allora?

«Forse la sua fama l’ha spinto ad allontanarsi dal mondo, ritirandosi in altri luoghi. Forse una fuga ben organizzata che lo ha portato lontano dalla Sardegna e dai suoi affari».

Tante streghe in questo suo ultimo lavoro. Fattucchiere o guaritrici?

«Siamo stati troppo condizionati dall’idea che le streghe e le maghe fossero esseri malvagi e legati all'oscuro: in realtà con questo lavoro ribalto molte tesi che volevano vedere le guaritrici, le nostre anziane, le progenitrici, come persone ignoranti e prive di religiosità. Le donne che racconto sono curatrici, in grado di conoscere alla perfezione i ritmi della natura e i doni che questa offriva. Dalle erbe medicinali alle preparazioni e ai decotti che le essenze potevano donare. Le maghe sarde sono esseri prodigiosi, la cui bontà e bellezza rimane ancora nelle tracce delle narrazioni del passato. Le nostre janas, le fate, richiamano alla memoria le fate delle leggende, come compagne di viaggi meravigliosi».

Chi era la strega di Guasila?

«Giovanna Maria Podda, quella che viene raccontata come la bruxa di Guasila, è anche lei una donna che alla fine dell’Ottocento ha la capacità di rapportarsi con la natura e avere un rapporto privilegiato con ciò che l’uomo comune non è in grado di sentire. La sua percezione dell’oltre la porta al centro di questa narrazione con un finale inaspettato».

Prima di andare avanti. Ogni capitolo del suo libro è caratterizzato dalle coordinate geografiche precise dei luoghi di narrazione. Magia anche in questi numeri? Oppure perché riportale?

«Due aspetti. Da un lato ho voluto fornire al lettore le precise indicazioni geografiche che gli consentano di raggiungere i luoghi narrati. Una sorta di itinerario nel quale ritrovare ogni posto raccontato. Dall’altro spetta al lettore attento fare una combinazione numerica delle coordinate e con la numerologia magica giocare a trovare ulteriori soluzioni».

Qual è il Maleficium di Villacidro?

«Villacidro è nota per la magia dei luoghi e per le leggende relative alle streghe e alle maghe. Personaggi legati all’ambito magico, personaggi che provengono dall’estero, si trovano ad affrontare ciò che non è possibile vedere, un qualcosa di misterioso che aleggia intorno agli antichi siti minerari. Un maleficium, una antica maledizione».

Per finire, pochi cagliaritani conoscono la storia legata al rione di San Bartolomeo e a una sua maga.

«San Bartolomeo ha vissuto nell’oblio per molti decenni, un luogo dimenticato che ha ospitato la colonia penale. Un sito di antica frequentazione nel quale si concentrano energie sotterranee potenti: le due protagoniste avranno modo di sperimentare queste forze telluriche con la loro magia positiva. Due personaggi, due donne, una cagliaritana e una straniera si ritroveranno in un intento comune».

