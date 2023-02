Marco Raduano è introvabile. Nessuna traccia del boss della mafia pugliese evaso da Badu ‘e Carros, venerdì scorso. Ieri vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza a Nuoro per fare il punto delle ricerche. Il sindacato di Polizia penitenziaria accusa: «Importanti appoggi della criminalità sarda». Ma si fa strada l’ipotesi di un commando giunto dalla Puglia per favorire la fuga di Raduano.

