I misteri dei soldi nascosti e dell’auto blu  

Tante, troppe domande senza una risposta precisa. E così il mistero attorno alla tragica fine di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvixeddu il 5 febbraio del 1995, si infittisce sempre di più. Chi la chiamava al telefono di casa, facendola piangere? Chi ha incontrato il giorno della sua scomparsa, il 4 febbraio, alle poste dopo la prima uscita improvvisa dalla sua abitazione? E chi guidava l’auto blu metallizzata su cui è salita due ore dopo, lasciando ancora una volta la casa senza dire niente a nessuno? Perché si è messa il rossetto e il profumo? E ancora altri interrogativi. Dove ha mangiato minestrina e semolino quel giorno? Soprattutto perché aveva nascosto dei soldi, quasi 100 mila lire in banconote da mille e 10mila lire, nel lampadario senza mai spiegare alla madre, che li aveva ritrovati due settimane prima della tragedia, come li avesse ottenuti? E ancora perché, prima di uscire l’ultima volta, ha preso altri soldi che conservava in camera sua? Una serie di domande che aprono diversi scenari. E che potrebbe coinvolgere altre persone, oltre all’unico attuale indagato, Enrico Astero, ex fidanzato della ragazza.

L’attesa

L’inchiesta su Manuela Murgia, archiviata come suicidio per due volte e riaperta per omicidio volontario lo scorso febbraio per la terza volta dal procuratore aggiunto Guido Pani, potrebbe avere una svolta dagli accertamenti sulle tracce biologiche rinvenute nei vestiti della ragazza. Cresce l’attesa per conoscere l’esito sui profili genetici rilevati e la comparazione con il dna dell’ex fidanzato, oggi 54enne, unico indagato. E se il dna non dovesse essere suo, i legali della famiglia della giovane contano che verranno effettuate ulteriori comparazioni.

Le ipotesi

Le piste investigative battute sono diverse. Le attenzioni sul caso, diventato nazionale per l’interessamento anche di trasmissioni televisive come “Le Iene” e (nell’ultima puntata) “Chi l’ha visto?”, sono sempre più forti e le ipotesi su cosa possa essere accaduto alla ragazza diverse. Tra le principali, quella di un suo involontario coinvolgimento in qualcosa di più grande di lei, legato a quei soldi ritrovati nel lampadario. Manuela aveva conosciuto delle persone che le avevano cambiato l’umore, hanno ribadito più volte i familiari. Quei soldi venivano custoditi dalla sedicenne per conto di qualcuno, magari sotto continue minacce? Li avrebbe dovuti restituire? Questo è uno degli elementi su cui stanno cercando di fare chiarezza gli inquirenti, nell’attesa dell’esito degli esami sul dna. Un altro è quello dell’auto blu metallizzato su cui è salita Manuela quel giorno. Vettura, come emerso dalla testimonianza di una vicina, che potrebbe essere quella di un cugino di Astero che ha però negato di trovarsi alla guida della vettura quel giorno.

L’indagato

E proprio Astero, nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” ha parlato con l’inviata della trasmissione di Rai 3. «Non ho paura perché non c’entro niente. Sto vivendo un incubo», ha detto, ribadendo quanto riferito anche in passato a L’Unione Sarda. «Quella mattina sono andato in ospedale a trovare un amico e ho fatto altro, come confermato da diversi testimoni. Il fidanzamento? È durato un mese e non ci frequentavamo più da diverso tempo. L’auto? Non so chi la guidasse, non ho mai parlato di questo con mio cugino». Poi la speranza: «Chi le ha fatto del male deve pagare». Ora dopo la rilettura dell’autopsia da parte del medico legale Roberto Demontis, che ipotizza una violenza sessuale, un’aggressione o meglio un investimento volontario con un’auto e l’abbandono del corpo nel canyon, l’inchiesta potrebbe avere una svolta decisiva dall’esito delle analisi sul dna ritrovato sugli vestiti della povera ragazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA