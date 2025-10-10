VaiOnline
Cabras.
11 ottobre 2025

I missionari incontrano i giovani in piazza e a scuola 

Messe, incontri con i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, col mondo del lavoro e con le più importanti realtà del territorio. E ancora fiaccolate, processioni, la benedizione delle case e delle strutture sportive che utilizzano i giovani. Concerti con i cori parrocchiali e visite ai malati. A Cabras tornano le “sante missioni popolari”, un evento che mancava da decenni. A partire da oggi e per due settimane i missionari raggiungeranno i fedeli nella loro quotidianità e nei luoghi della vita ordinaria. La missione sarà scandita da diverse tappe in luoghi significativi di Cabras, dalle piazze e case fino allo stagno e alle campagne. Le celebrazioni inizieranno oggi alle 17.30 nella chiesa del Sacro Cuore con la messa di apertura, i missionari riceveranno il mandato e il crocifisso da don Luigi Tiana, abate di San Pietro di Sorres. Domenica 26, alle 17, la messa di chiusura nella chiesa di santa Maria, subito dopo la processione senza però il simulacro di san Salvatore, come invece è stato riportato nel programma. È stata l'associazione “Is curridoris” a chiedere a monsignor Giuseppe Sanna di evitare la partecipazione del simulacro: «San Salvatore deve essere trasportato fuori dalla chiesa solo in occasione della corsa a settembre - spiega il presidente Alessio Camedda - La nostra richiesta è stata accettata». ( s.p. )

