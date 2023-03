I missionari in visita a poveri e ammalati  

Settimana di missione popolare nella vivace parrocchia di San Pietro Pascasio a Quartucciu. Da sabato scorso e fino a domenica 19 marzo i missionari Oblati di Maria Immacolata (sacerdoti, seminaristi e laici) sono impegnati nella visita agli ammalati, nei centri d’ascolto del Vangelo e nella visita alle famiglie.

Un’esperienza di “Chiesa in uscita”, per dirla con le parole di Papa Francesco, che si colloca nel secondo anno del cammino sinodale nel quale è impegnata la Chiesa di Cagliari all’uniscono con la Chiesa tutta. La Missione Popolare, la seconda di due, perché la prima si è svolta lo scorso anno, è un tentativo concreto di spiegare il cammino sinodale.

«Desideriamo non vivere di slogan, ma di Vangelo che tocchi e provochi la nostra vita: quella personale e comunitaria», dice don Enrico Murgia, il giovane parroco da tre anni in città.

Venerdì 17 la missione farà tappa nel piazzale antistante il carcere minorile di Quartucciu con la Via Crucis, domenica 19, a conclusione, il "pasto gentile" offerto in chiesa in modo sobrio. «Una mensa a beneficio di ogni forma di povertà, - afferma don Enrico - che dirà quanto sia importante fermarsi, condividere e non passare oltre». E conclude: «La missione popolare desidera animare la comunità cristiana perché diventi soggetto dell’evangelizzazione, dunque non solo destinataria dell’annuncio evangelico, ma comunità aperta, promotrice dell’annuncio del Vangelo sul proprio territorio. I missionari Oblati di Maria Immacolata ci aiutano in questi giorni a vivere questa esperienza».