“I miracoli sono finiti” La voglia degli studenti di fare cinema invece no 

Studenti e studentesse della facoltà di Studi umanistici di Cagliari sotto le luci della ribalta. Grazie all’iniziativa promossa dal dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali, ragazze e ragazzi hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio dal titolo “I miracoli sono finiti”, firmato del regista Enrico Pau.

Il progetto

Sono stati protagonisti, in scena e dietro la macchina da presa, portando sugli schermi la storia di un povero Cristo che sulla terra non è più in grado di compiere miracoli. Hanno coperto tutti i ruoli, dal costumista allo scenografo, dal produttore al direttore della fotografia. «Abbiamo toccato con mano tutti gli ambiti del settore, prima con la sceneggiatura fino ad arrivare sul set», racconta entusiasta Marina Leoni, 27 anni, studentessa del corso di Produzione multimediale che è diventata temporaneamente segretaria di edizione. «Ho lavorato a stretto contatto con il regista ed è uno spettacolo vedere come operano i professionisti». I ragazzi sono usciti dalle pagine dei manuali per vedere un vero set cinematografico e sperimentare ciò che hanno studiato. «Molti neanche immaginano cosa ci sia dietro ad una produzione» svela Naika Sechi, 29 anni, studentessa dello stesso indirizzo. «Ripenso al momento in cui ci servivano dei fichi, ma ne avevamo solo pochi congelati. Abbiamo dovuto chiedere ad un attore di mordere il frutto solo da un lato per poterlo riusare nelle scene successive» ricorda con ironia.

Il prof

Il progetto, iniziato a settembre con le sceneggiature scritte in aula, è coordinato dal professor Antioco Floris, 61 anni, che aspira ad una didattica più professionalizzante. «Non bastano i libri. Quasi una volta all’anno costruiamo dei set cinematografici per mostrare agli studenti come realmente nasce un film» dice il professore. Le riprese sono iniziate lunedì, «12 ore al giorno di set pieno», sottolinea Floris, «è molto impegnativo, ma gli studenti sono appassionati».

La squadra

Dietro le quinte il talento dei ragazzi ha rubato la scena. «Sono regista, ma anche insegnante», spiega Enrico Pau, 68 anni, «questi progetti sono delle occasioni uniche sia per noi che per i giovani che portano dentro al film una grandissima energia emotiva ed espressiva». Tra gli attori ci saranno Mario Faticoni, Massimiliano Medda, Rose Aste e Rimau Grillo Ritzberger. Oltre al duro lavoro, c'è stato spazio per qualche episodio fuori dal copione. «Dovevamo girare una scena nel porticciolo di Sant'Elia, e mentre i pescatori rientravano a bordo delle loro imbarcazioni, incontravano increduli Massimiliano Medda immerso in acqua con un pesce in mano» racconta il regista. «Questi laboratori funzionano, riescono ad inserire futuri cineasti nell’industria reale. Io stessa ho fatto l’esperienza da studentessa nel 2021, ed è così che ho lavorato nel campo nei tre anni successivi» dice Roberta D'Aprile, 27 anni, tutor dell’attività. Il progetto formativo è finanziato dalla Regione sui fondi della Legge cinema, sostenuto dalla Film Commission. «Negli anni precedenti abbiamo preso parte al Festival di Venezia e distribuito alcune produzioni a livello internazionale, per gli studenti è un ottimo trampolino di lancio», continua Floris. Sabato calerà il sipario sulle riprese. «Valuteremo la qualità finale per scegliere a quale festival concorrere».

