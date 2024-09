I miracoli del Cristo e la pace, celebrazioni per i 400 anni 

Galtellì celebra con un doppio evento i 400 anni dai miracoli del Cristo. Una ricorrenza molto cara alla comunità che si ritroverà sul monte Tuttavista il 22 settembre per la festa del Cristo. Alle 7 la benedizione e la partenza del pellegrinaggio dalla chiesa parrocchiale Santissimo Crocifisso. Alle 11 sarà celebrata la messa ai piedi della statua del Cristo presieduta dal vicario vescovile don Giuseppe Mattana e concelebrata da don Piero Mula. «Sarà nel segno della pace e della fratellanza in ricordo dei fatti straordinari del 1624», spiega il comitato “Los milagros” che organizza gli eventi e al termine della messa presenterà il programma per i 400 anni dai miracoli del Cristo di Galtellì. «Ci sarà un appello per la pace e la fratellanza nel mondo», annuncia il comitato. Alle 13, nell’area di Padente Longu, un momento conviviale aperto a tutti.

Il 20 ottobre, alle 16.30, convegno sui fatti miracolosi del 1624. L’appuntamento è nell’auditorium comunale. Interverranno il sindaco di Galtellì, Franco Solinas, Angelo Rojch, presidente dell’associazione Istituto De Luca “Siamo tutti fratelli”, Giuseppe Zola, presidente del comitato “Los milagros del Cristo di Galtellì” e Vincenzo Gallus, assessore comunale a Cultura e turismo religioso. Alle 18 letture delle testimonianze riportate negli atti dei notai. Presenti le autorità e delegazioni delle comunità galtellinesi di Ozieri, Mamoiada e Orgosolo.

