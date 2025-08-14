I minori in comunità, ma uno non si trova 

Milano. Sono scattati i provvedimenti per i minori di origine bosniaca, tra gli 11 e i 13 anni, a bordo dell’auto rubata che lunedì a Milano ha falciato e ucciso Cecilia De Astis. Ieri circa duecento persone hanno partecipato ai funerali della 71enne investita mentre camminava in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. Sulla bara, scortata dai figli Filippo e Gaetano e dalle sorelle, un cuscino di rose bianche e gialle e gerbere magenta. «Mai avremmo pensato a un addio come questo. Non è una morte casuale e poteva benissimo essere evitata», ha detto arrivando sul sagrato il figlio Filippo Di Terlizzi, aggiungendo che, comunque, quelli che hanno investito sua mamma «sono dei bambini, non avevano neanche 14 anni», quindi «non possiamo mettere sulle loro spalle tutta la responsabilità». Cecilia De Astis «vittima della società», dunque. Mentre durante l’omelia, don Davide Bertocchi ha spiegato che i nemici, come insegna Gesù, non sono le persone, «anche se imprigionate dal male». A maggior ragione se si tratta di bambini «ai quali è stata negata l'infanzia». E ha invitato a pregare per loro, nella speranza che «finalmente trovino qualcuno che sappia insegnargli l'amore che vince il male».

Le magliette

I minori in questione ora sono in un luogo sicuro, lontani dalle famiglie, in attesa che il Tribunale dei minori convalidi il loro trattenimento; poi li attende con tutta probabilità la comunità. Provvedimenti nei confronti di tre di loro, perché il quarto non è stato ancora trovato. I quattro erano stati individuati dopo l'incidente dalla polizia locale grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle vistose magliette dei Pokemon che indossavano quel giorno. Davanti agli agenti avevano ammesso tutto: «Funzionavano male i freni, siamo scappati perché abbiamo avuto paura», aveva detto il ragazzino che era alla guida. Nei loro camper malmessi sono state trovate le T-shirt dei Pokemon ed è stata recuperata la refurtiva presa dall'auto di un turista francese, la stessa auto con la quale hanno travolto alcune ore dopo l'anziana. Indagini chiuse per la polizia locale e attesa per i provvedimenti della magistratura minorile, adeguati al fatto che i quattro hanno meno di 14 anni e non sono imputabili.

Tentata fuga

I ragazzini e le loro famiglie non hanno però atteso i provvedimenti, allontanandosi dall'accampamento di via Selvanesco, senza tener conto di essere tenuti costantemente monitorati dai "ghisa", comandati da Gianluca Mirabelli. Una volta che le famiglie hanno lasciato il campo su due mezzi diversi, gli agenti le hanno seguite discretamente e le hanno fermate quando era ormai palese che la loro stava diventando una fuga, probabilmente in Francia o più probabilmente in Spagna.

La presa in consegna dei ragazzini, con il via libera della Procura dei minori, è motivata dal fatto che le famiglie «si erano allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni», e questo - in base all'articolo 403 del Codice civile - espone il minore «nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica».

RIPRODUZIONE RISERVATA