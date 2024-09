I ministri del lavoro di sette Paesi riuniti per tre giorni 

Il conto alla rovescia per il G7 Lavoro e Occupazione è cominciato. Tra 48 ore Cagliari ospiterà (fino a venerdì) la riunione dei ministri del Lavoro e dell’occupazione che porterà in città i responsabili del dicastero di Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, accoglierà inoltre il Commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, il direttore generale dell'Oil, il direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell'Ocse e i rappresentanti di Business 7 e Labour 7, così come i rappresentanti di Civil 7, Women 7 e Youth 7. Questi ultimi tre gruppi interverranno con un messaggio di input subito dopo l’apertura dei lavori, il 12 settembre, e il discorso introduttivo di Calderone.

Dando seguito ai principi guida adottati dal G7 Giappone sull’intelligenza artificiale, lo scorso anno, i ministri approveranno al termine della tre giorni un piano d’azione per l’adozione umano-centrica di un’intelligenza artificiale sicura, protetta e affidabile nel mondo del lavoro. Inoltre, concorderanno anche i principi di policy per un mondo del lavoro resiliente e un piano d'azione per migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell’assistenza. ( ma. mad. )

