«I minatori non morirono invano» 

È per vivere, che si va a lavorare. Non per morire, com’è già accaduto a tredici sardi dall’inizio dell’anno. E ad altri quattro, minatori, 120 anni fa: il 4 settembre del 1904. Protestarono a Buggerru per avere migliori condizioni di lavoro, ma la risposta dei militari furono colpi di fucile che ne falciarono quattro. Ieri a Buggerru, nel luogo che ha un’intitolazione che fa venire i brividi (piazza Eccidio), i sindacati confederali nazionali e sardi hanno ricordato quel tragico evento, che a 120 anni di distanza forse eviterà alcune vittime del lavoro. Perché la Regione (c’era la presidente Alessandra Todde), Cgil, Cisl e Uil hanno firmato il Patto di Buggerru, cioè il protocollo d’intesa per la tutela del lavoro di qualità e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in Sardegna.

Tutto in un clima torrido ma di commozione, di desiderio di partire da una tragedia (l’Eccidio di Buggerru) per creare un sistema che salvaguardi la vita dei lavoratori. È l’unico modo, tutti ne convengono, per dare un senso al martirio di Felice Littera, Salvatore Montixi, Giustino Pittau e Giovanni Pilloni, i minatori uccisi dallo Stato perché chiedevano diritti. E che del Patto di Buggerru firmato ieri, di cui si possono considerare padri e madri i sindacati confederali e la Regione, sono indiscutibilmente i nonni. Padri, invece, i quattro minatori martiri furono del primo sciopero generale che fu indetto per loro dalla Camera del lavoro di Milano, i cui dirigenti erano ieri a Buggerru per onorarli. L’hanno fatto assieme ai leader nazionali di Cgil, Cisl e Uil, Daniela Barbaresi, Ignazio Ganga ed Emanuele Ronzoni: «Da quel giorno, nulla più fu come prima».

Si è celebrata la storia sindacale e dei diritti dei lavoratori partendo da una tragedia, certo, ma si guarda anche avanti. A questo, serve il Patto di Buggerru firmato dalla presidente Todde e dai segretari regionali Fausto Durante (Cgil), Pierluigi Ledda (Cisl) e Francesca Ticca (Uil). Un Patto che ha obiettivi facili da spiegare, assai meno da realizzare: un «impegno coordinato di istituzioni e parti sociali per realizzare percorsi condivisi che contribuiscano concretamente alla riduzione e prevenzione del fenomeno degli infortuni e all’affermazione della legalità nei luoghi di lavoro». Perché troppo ancora c’è da fare, dicono le statistiche sugli incidenti professionali. Ed è così che sono finite, nero su bianco, regole che istituiscono un sistema integrato di condivisione e scambio informatico tra le pubbliche istituzioni che devono controllare il rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro e le parti sociali.

Servono soldi, per farlo, e la presidente Todde ha firmato un Patto che prevede stanziamenti regionali. «Da questa commemorazione volevamo trarre un gesto concreto», ha detto Todde accompagnata dal presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, «un osservatorio, risorse per accelerare il trattamento anche delle compensazioni per gli infortuni sul lavoro. Da qui nasce il Patto con i sindacati, che è un segnale perché l’abbiamo fatto insieme». La presidente aggiunge: «Sono orgogliosa che sia un segnale che parte dalla Sardegna, un momento unico nel panorama nazionale».

«In Italia», si rattrista Fausto Durante, segretario regionale della Cgil, «ogni giorno tre persone vanno al lavoro e non tornano a casa. Se la mafia, o il terrorismo, uccidesse ogni giorno tre persone, avremmo lo stato d’emergenza, l’esercito nelle strade. Invece i morti sul lavoro cadono nell’oblio, nel silenzio. E allora colleghiamo l’Eccidio di Buggerru a un rinnovato impegno». Pierluigi Ledda, segretario regionale della Cisl, parla di «ripartenza tutti insieme per fare in modo che il lavoro sia sicuro e ben remunerato, che dia prospettive e consenta, finito il turno, di rientrare a casa e occuparsi della famiglia». E Francesca Ticca, segretaria regionale della Uil, è contenta per l’intesa tra Regione e sindacati: «Se siamo insieme, vinciamo anche la scommessa sugli infortuni e sulle morti sul lavoro. Questo documento è costato ai sindacati e alla Regione, ma vale veramente la pena di metterci le nostre firme. Nel 1924 la Sardegna diede una lezione al Paese, e lo fa anche oggi». Forse, nemmeno i quattro martiri di Buggerru ci avrebbero mai sperato.

