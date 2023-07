I minatori di Silius finalmente al lavoro nell’ex laveria 

Alle sei e mezza del mattino, quando hanno trovato di nuovo i cancelli della laveria chiusi, per i minatori di Silius che dovrebbero cominciare a lavorare alla bonifica dell’ex stabilimento di Assemini è stato un altro momento difficile. Uno di loro ha varcato il cancello, a dimostrazione della voglia di essere di nuovo utile. La soluzione per lui e gli altri colleghi minatori di Silius è arrivata alle 11: una comunicazione urgente della Regione per ricordare all’amministratore unico Igea, Michele Caria, ciò che una Delibera di Giunta aveva già disposto: i lavoratori devono prestare il loro servizio presso la laveria dal primo luglio al 31 dicembre. E i cancelli si sono aperti per tutti.

Tre responsabili Igea sono arrivati ad Assemini a mezzogiorno: hanno supervisionato uffici, cercato la documentazione relativa al Piano di caratterizzazione ma nessun ordine di servizio per i minatori.

I materiali presenti nella laveria provengono dalla miniera di Silius. Ora gli scavi sono gestiti dalla Mineraria Gerrei che ha assunto 11 lavoratori. Mancano i minatori, in attesa di un impiego in attività che restituisca loro la dignità.

Uno di loro, Mosè («niente cognome per favore») spiega con voce rotta: «Dopo 30 anni di sottosuolo hai ben chiaro quale è la tua utilità, non è un lavoro che si improvvisa, la miniera diventa la tua vita».

Alle 15,10 Mosè e i colleghi varcano i cancelli a testa bassa, si rientra a casa. Oggi a Silius si festeggia Santa Barbara, patrona dei minatori. Capire le motivazioni di certe scelte sarebbe già un miracolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA