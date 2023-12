I mille contrasti di Medau su Cramu 

Dice l’uomo uscito dalla serranda che la terra è molto buona. Anche se «le fave non camminano». E anche cavolfiore e bietole non è che facciano esattamente i salti di gioia. Ma guai a parlare di abusivismo, semmai della meraviglia del posto e della pace. In effetti in tre ore tra strade senza asfalto né lampioni s’incontrano più galline che esseri umani. Ma sulla bellezza del luogo non si discute di certo. È così Medau su Cramu: una lingua di città incastrata tra mare e terra; dai mille contrasti e altrettante contraddizioni. Tutti abbastanza chiari. A partire da quel cartello che indica l’inizio dei lavori mai iniziati e dai segni inequivocabili della casa buttata giù.

Silenzio e messa

Un piccolo mondo a se’, che nel suo disordine originario sembra perfetto così com’è. Ovviamente bisogna chiudere un occhio - o forse tutti e due - sull’aspetto legalità non ancora risolto e andare oltre. Oltre la discarica cresciuta accanto a un principio di casa mai diventata tale, e prendersi ad esempio la briga di leggere il foglio di carta appiccicato al palo con lo scotch: “Avviso, in occasione della ricorrenza del Santissimo nome di Maria verrà celebrata la Santa messa nel giardino della casa di Mario Bruno”, si legge sull’invito - scaduto - ma che regala il senso della comunità. Così silenziosa che se c’è, di mattina neanche te ne accorgi. Persino Daniel, il postino che da dieci anni batte la zona in sella allo scooter, conosce più i numeri civici che le persone. «Credo siano tutti al lavoro, raramente incontro qualcuno».

L’ex imprenditore

Sa quasi di apparizione l’uomo che esce dalla serranda e fronte strada ha sistemato una tettoia di canne con bandiere e tavolino. “Orto biologico”, ha scritto sull’insegna rudimentale ma efficace. «La forestale mi ha fatto storie per le bandiere, ma sono ancora lì», taglia corto Gianni Steri, 69 anni, originario di Arbus, due ristoranti con un socio che hanno lasciato soltanto debiti, e residente a Medau Su Cramu da trent’anni. «Io sono in comodato d’uso, il padrone è morto, poi è rimasto un fratello. Qui era una discarica, noi l’abbiamo sistemato». E se si prova a capire meglio la questione, si finisce a parlare delle fave che non camminano e del letame ancora troppo fresco. Comunque, tra una lezione di botanica e l’incursione nel regno delle galline giovani, salta fuori che c’è un terreno venduto da chi non era proprietario. E un’abitazione, delle circa duecento presenti, che pare in procinto di demolizione.

Abusi e cortesia

È un po’ come essere in gita, se non fosse per i grattacieli del Cep che deturpano il paesaggio e fungono da bussola lì dove il rischio di perdere l’orientamento sarebbe concreto. Perché alla fine, questo pezzo di città figlio dell’edilizia spontanea degli anni Cinquanta, sembra aperta campagna a mezzo passo dalla città. Deve averlo pensato anche chi decise di trasformare un’ex fabbrica in complesso ricettivo, con tanto di pubblicità sul web e ovviamente senza autorizzazione dato il vincolo paesaggistico che dovrebbe tutelare la zona.

C’è ancora il sigillo della procura, che a inizio febbraio ha sequestrato Villa Stelvio, dove le lettere della Banca continuano ad arrivare. Non se ne cura l’uomo sulla cinquantina più interessato ai fenicotteri. «Uno ha appena preso il volo», dice salutando con tono garbato.

Lo sono anche i cavalli del maneggio con vista: appena ci si avvicina al cancello sono tutti lì, a fare amicizia con i due estranei. Non c’è Andrea Mura, che ha lasciato la veleria per fare il giro del mondo in barca. E poi è tutto un groviglio di viuzze sterrate, con dissuasori non esattamente dei più moderni sul mercato, case fatiscenti e ville a tre piani. Perché in questo micromondo dove vincoli e discrezionalità sembrano rincorrersi da anni funziona così.

