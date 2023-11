I mille colori dell’artista Remed si alleano con lo sport 

Un’esplosione di colori e dinamismo. Si è conclusa con successo l’opera di Remed, l’artista francese di fama internazionale che ha realizzato la sua creazione del campo di basket con annessa pista di pattinaggio di via Matteotti. Remed si aggiunge alle “firme” autorevoli del progetto “Street Art - Museo Diffuso Isola di Sant’Antioco”, promosso dal Comune di Sant’Antioco e finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

Il programma che vanta la prestigiosa direzione artistica di Giorgio Casu, in arte Jeorghe, il noto artista di San Gavino autore della prima opera che nel 2020 ha dato il là al progetto del Comune :”Is Nuus Nous”, nella torretta Enel di via Belvedere. «Per noi è un vero privilegio avere avuto qui a Sant’Antioco Remed, firma di una realizzazione che si inserisce in un progetto culturale e artistico che dà lustro alla nostra città – commenta il sindaco Ignazio Locci – così come è un privilegio avere Giorgio Casu quale direttore artistico (la cui prima opera è già inserita nei circuiti turistici di Sant’Antioco), che ha portato qui da noi i famosi street artist Millo, Leticia Mandragora, Crisa e da ultimo Remed.

Tutti firme autorevoli della Street art internazionale che guarda al futuro e all’arte contemporanea come strumento e mezzo di crescita sociale e culturale”. (s. g.)

