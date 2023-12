I mille colori dei volatili da tutta l’Isola 

Un insieme di canti e colori che tengono compagnia. Una mostra non solo per addetti ai lavori o appassionati, ma anche per curiosi che a DomusArT, fino a stasera, potranno ammirare diversi tipi di volatili dell’associazione ornitologica della Sardegna. Sono circa ottocento le specie ospitate nella casa campidanese di via Neghelli, a Quartucciu. Ben sistemati e schedati nelle gabbie ci sono i canarini cosiddetti di colore, quelli inglesi, pappagallini di vari tipi, colori e provenienze e gli ibridi che sono gli incroci tra i volatili nostrani e gli esotici.

La sicurezza

«Tutti gli uccellini sono muniti di anellino e carta d’identità e sono regolarmente immatricolati nel registro nazionale allevatori», spiega Giorgio Picciau, presidente dell’associazione Ornitologica sarda, che, con grande entusiasmo ha risposto alla chiamata dell’assessorato alla Cultura e organizzato la tre giorni quartuccese alla scoperta del mondo dei piccoli volatili. L’associazione è nata circa cinquanta anni fa e oggi conta ben oltre cento aderenti in tutta la Sardegna. «Ogni socio che aderisce alla mostra tramite prenotazione, porta personalmente il suo uccellino il giorno dell’ingabbio e una volta terminata l’esposizione viene a riprenderlo con il suo trasportino e il suo materiale. I volatili vengono spostati in assoluta sicurezza». L’obiettivo della mostra è promuovere l’amore verso l’avifauna ed entrando a DomusArt subito ci si addentra nel mondo ornitologico sardo. L’esposizione, aperta gratuitamente al pubblico, custodisce, infatti, un prezioso repertorio avente lo scopo di far conoscere le specie di uccelli abitanti gli ecosistemi isolani.

I chilometri

«C’è davvero tanta curiosità. Oltre agli allevatori tradizionali non solo sardi, uno è arrivato dal Piemonte e l’altro dal Friuli, sono venuti a visitare la mostra tantissimi quartuccesi. Molto importante è anche la collaborazione con le scuole locali che hanno partecipato al concorso “Gli uccelli, l’importanza nell’ecosistema, la loro protezione e l’allevamento in cattività”». aggiunge Picciau. Oggi alle 11 verranno premiati gli elaborati migliori. «Allevare è proteggere. Questi piccoli uccelli», aggiunge, «fuori morirebbero, non troverebbero da soli il cibo, all’aria aperta diventerebbero subito preda. Sono animali domestici», precisa l’uomo. «Siamo felici di aver riportato la mostra ornitologica in città. Abbiamo toccato con mano quanto gli organizzatori hanno rispetto di questi piccoli uccellini ed è stato anche importante coinvolgere anche gli alunni e le alunne delle scuole», commenta Simone Santabarbara, il consigliere di maggioranza che ha seguito l’allestimento e l’organizzazione della mostra.

