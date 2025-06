Il passato è vivo, ha i mille colori degli abiti tradizionali che riempiono le bancate della chiesa di San Giorgio in una calda domenica di giugno. Sono sessant’anni per il gruppo folk I Nuraghi di Sestu e la festa è nella gioia di tutti i componenti di cui molti sono giovanissimi, e degli altri gruppi invitati per l’occasione.

«Anni anche di accoglienza, condivisione», ha detto don Sergio Manunza. Qui i gruppi hanno festeggiato con una messa solenne tra canti e suoni di launeddas, poi i balli nella piazza, a cui partecipava anche la sindaca Paola Secci, e il rinfresco nella sede dell’associazione. «Le tradizioni hanno un valore inestimabile ma spesso non si conoscono», afferma Federica Fanni. «Io e mia figlia abbiamo visto gli abiti ed è nato un colpo di fulmine». Irene Pani, 16 anni, continua: «Indosso un abito semplice, mi piacciono i colori, ma c’è anche l’amore per la nostra terra».

Tanti gruppi ospiti

«Io voglio omaggiare il paese in cui ho scelto di vivere da vent’anni», continua Fabio Usala. Per l’occasione c’erano anche i gruppi folk Città di Sinnai, Nostra sennor’Itri da Maracalagonis, Sant’Andrea da Gonnesa, Sant’Isidoro da Samassi, Su Idanu da Quartu, Su Zinnibiri San Pietro da Guasila, Antica Città di Solki da Sant’Antioco, Sorres da Villacidro, Janas da Monastir, Tradizioni Popolari da Serramanna, e quello di Cagliari. «Con i ragazzi di Sestu abbiamo collaborato tante volte», racconta Romina Tocco da Samassi. «Insieme abbiamo creato abiti meravigliosi con mesi di studio», dice Omar Fiore da Cagliari.

Il futuro

Il futuro del gruppo? «Sicuramente continuare questo cammino e riportare le tradizioni sestesi», dice Enrico Corona. Ma questa è anche una storia di famiglia: «È nato tutto da mia zia Erminia Angioni e mio zio Massimo Spiga», racconta Pierpaolo Angioni, «il bello qui sta nelle amicizie e poi anche se non c’è più il fisico per ballare, si resta per cantare insieme». La figlia Ludovica ricorda: «Sono nata all’interno del gruppo folk, sono cresciuta attorniata da queste persone, danze e musiche. L’emozione è tanta, ho cantato con il nodo alla gola». E la tradizione continua col più giovane, Riccardo Angioni, 6 anni: «Mi piace fare i balli sardi, e mi diverto soprattutto quando vengono i miei amici».

RIPRODUZIONE RISERVATA