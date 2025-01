«I militari italiani restano in Libano» 

Roma. Congratulazioni per l’elezione e la conferma dell’impegno da parte dell’Italia. Questi i messaggi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun, con il quale ha avuto ieri un colloquio telefonico. Meloni, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Aoun, ieri, ha scelto Nawaf Salam, il giudice presidente della Corte internazionale di giustizia dell’Aja, come primo ministro incaricato. Inoltre, «la conversazione ha permesso» a Meloni «di ricordare l’impegno dell’Italia a favore del cessate il fuoco tra Libano e Israele e di valorizzare il ruolo chiave che la nostra Nazione svolge attraverso l’azione dei militari italiani nella missione Unifil (a cui partecipa la Brigata Sassari), in quella bilaterale Mibil e con la guida italiana del Comitato Tecnico-Militare per il coordinamento del sostegno alle Forze Armate libanesi».

