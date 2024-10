I militari della Brigata sarda: «Sentiamo le bombe nei bunker» 

Beirut. I colpi di artiglieria che si sentivano a Naqoura soltanto una settimana fa erano il preludio a quello che sarebbe successo in queste ore intorno alle basi. «La guerra non è mai stata così vicina a noi. Ma per il momento la situazione è gestibile», spiegano i caschi blu italiani in Libano. I carri armati di Israele hanno attraversato la linea blu al confine e raggiunto i territori dove opera il comando della brigata Sassari di Unifil impegnata nella missione Onu: è stata violata la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza, cardine di una tregua apparente tra i due Paesi durata quasi vent’anni. «Si sentono continui bombardamenti a decine di chilometri di distanza e l’allerta oscilla tra il livello 2 e il livello 3 di allarme, ovvero quello ufficialmente massimo».

Nessuna vedetta nelle basi 1-31 e 1-32 Alfa, quello che succede fuori si apprende da altre fonti, visto che l’ordine perentorio delle sirene - per tutto il contingente italiano nel settore ovest sulle montagne a Shama, Naqoura e sulla costa - è il riparo al sicuro.«Indossiamo elmetto e giubbetto protettivo - spiegano i soldati - Entriamo sempre più spesso nei bunker e altre volte semplicemente limitiamo le operazioni al minimo». Ma, precisano fonti della Difesa, si tratta di misure precauzionali, perché Unifil al momento non è l’obiettivo delle parti in conflitto e lo stesso ministro Tajani ha precisato di aver ricevuto garanzie dal suo omologo israeliano affinché i peacekeeper italiani della missione Unifil dell’Onu vengano tenuti fuori dagli scontri con Hezbollah. Nell’area, con i peacekeeper nei bunker, non è più possibile alcun pattugliamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA