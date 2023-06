I militanti del Psi riuniti nel congresso provinciale 

Il Partito socialista di Nuoro si ritroverà nel congresso provinciale in programma venerdì, alle 16, nell’hotel Grillo. «Sarà l’occasione per rafforzare l’area politica socialista, laica e riformista che esiste nel paese», sottolineano il presidente provinciale Mario Giannasi e il segretario Gino Goddi. E aggiungono: «I socialisti perseguono l’obiettivo di dare un contributo di idee e di valore al centrosinistra, con attenzione particolare ai prossimi appuntamenti elettorali per le regionali e le europee». Esprimono soddisfazione per la reintroduzione delle Province in Sardegna e sostengono in modo convinto il progetto dell’Einstein Telescope nella miniera di Lula.

RIPRODUZIONE RISERVATA